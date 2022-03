Hockey sur glace - Mondial 2022 (H) : La France remplace la Russie !

Trois ans après sa descente dans le deuxième groupe mondial, l'équipe de France masculine de hockey sur glace va retrouver l'élite du hockey international. Les Bleus n’ont pas décroché leur billet en finissant parmi les deux premiers du championnat du monde de division I, qu’ils devaient disputer du 2 au 8 mai en Slovénie, mais ils ont appris ce vendredi qu’il étaient qualifiés sur tapis vert pour le championnat du monde qui aura lieu en Finlande du 13 au 29 mai. La Fédération internationale de hockey sur glace a en effet annoncé qu'elle avait remplacé la Russie et la Biélorussie, suspendues suite à l'invasion de l'Ukraine et qualifiées pour le Mondial finlandais, par les deux équipes qui suivent au classement des nations, à savoir la France et l'Autriche. La France figurera dans le groupe A à Helsinki, avec le Canada, l’Allemagne, la Suisse, la Slovaquie, le Danemark, le Kazakhstan et l’Italie, tandis que l’Autriche ira dans le groupe B à Tampere, avec la Finlande, les Etats-Unis, la République tchèque, la Suède, la Lettonie, la Norvège et la Grande-Bretagne. Les quatre premiers de chaque groupe disputeront les quarts de finale, alors que les derniers seront relégués en Division I.

Avec quels Bleus ?

Présente dans le groupe mondial depuis 2008, la France était descendue en 2019 après avoir terminé 15eme du championnat du monde et n’avait pas eu l’occasion de remonter depuis, car les Mondiaux 2020 et 2021 avaient été annulés en raison de la pandémie de coronavirus. Privés de Jeux Olympiques de Pékin après leur défaite en finale du TQO contre la Lettonie, les Bleus auront donc finalement le droit de disputer un gros tournoi international cette année. A eux de saisir cette chance de jouer un Mondial sur tapis vert pour rester dans l'élite. Reste à savoir s'ils pourront compter sur leurs meilleurs joueurs, et notamment sur les trois qui évoluent en NHL (Alexander Texier à Columbus, Antoine Roussel à Arizona, Pierre-Edouard Bellemare à Tampa Bay), la plus grande Ligue du monde, dont les play-offs débuteront onze jours avant le Mondial. La saison de Ligue Magnus se terminera quant à elle au plus tard le 17 avril.