Hockey sur glace - Ligue Magnus : Rouen tranquille face à Amiens, Angers s'en sort contre Bordeaux

Bordeaux a sauvé l'honneur mais cela n'a pas suffi

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Mercredi 16 février 2022

Rouen a fait preuve d'autorité. Ce mercredi soir, dans le cadre de la Ligue Magnus de hockey sur glace, le club de Rouen s'est assez nettement imposé, sur sa propre glace, contre le club d'Amiens (4-1). Après une première période relativement équilibrée, tout a donc commencé à se jouer dans la deuxième période. En effet, à ce moment-là, les locaux ont alors fait une petite différence.Dès le début de la troisième et dernière période, les Amiénois ont certainement retrouvé un petit peu d'espoir lorsque l'attaquant canadien Alexandre Boivin a réduit l'écart. Un but qui n'a pas été suivi d'effet. Juste après, l'attaquant français Quentin Tomasino a permis aux siens de reprendre le large, avant que le défenseur Dylan Yeo ne vienne définitivement clore le score de cette rencontre. Rouen est deuxième et Amiens cinquième.Enfin, dans la deuxième et dernière rencontre de la soirée, Angers a eu le dernier mot contre Bordeaux (2-1). Dans la première période, aucune des deux équipes n'a pris l'avantage sur l'autre. Dès l'entame de la deuxième période, les Angevins ont pris leurs responsabilités, avec un premier but inscrit par l'attaquant canadien Philippe Halley.D'abord grâce aux locaux, qui ont donc accentué leur avance avec un deuxième et dernier but marqué par l'attaquant français Teo Sarlieve. Enfin, en toute fin de rencontre, c'est l'attaquant canadien Kevin Spinozzi qui a donc sauvé l'honneur pour les Bordelais, mais ce réveil fut donc bien trop tardif. Au classement, Angers est troisième alors que Bordeaux est huitième.- Amiens : 4-1- Bordeaux : 2-1