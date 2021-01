Hockey sur glace - Ligue Magnus : Rouen leader battu

Rouen reste en tête de la Ligue Magnus, mais Rouen a perdu ce samedi, lors d'un match de la 22eme journée. Les Dragons se sont inclinés 3-2 après prolongation à Bordeaux, cinquième. Les Normands menaient pourtant 2-1 à huit minutes de la fin, grâce à Brock Trotter (9eme) et Jacob Lagace (21eme, en supériorité numérique), contre un but d'Alexandre Mulle (19eme, en supériorité numérique). Mais Olivier Labelle a arraché la prolongation en marquant en supériorité numérique à la 53eme, avant que Mulle n'offre la victoire aux Boxers après 3'51 d'overtime.

Gap enfonce Briançon

Le deuxième match de la soirée a vu la large victoire de Gap, quatrième, sur la glace de la lanterne rouge, Briançon, qui encaisse sa dixième défaite en dix matchs. Les Rapaces se sont imposés 5-0 grâce à des buts de Paul Joubert (15eme), Chad Langlais (15eme), Fabien Bourgeois (18eeme), Julien Correia (34eme) et Romain Gutierrez (42eme). Suite aux deux rencontres de ce samedi, Rouen est en tête de la Ligue Magnus avec 34 points et 12 matchs joués, devant Nice, qui compte 26 points en 15 matchs, et Angers, qui compte 21 points en 12 matchs.



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

8eme journée - Samedi 30 janvier 2021

Briançon - Gap : 0-5



22eme journée

Bordeaux - Rouen : 3-2 ap