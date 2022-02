Hockey sur glace - Ligue Magnus : Rouen gagne après prolongation, Cergy renverse Anglet

Match fou à Anglet

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Vendredi 18 février 2022

La saison régulière de Ligue Magnus se rapproche de plus en plus de la fin, avec entre cinq et neuf matchs encore à jouer selon les équipes, et les points comptent de plus en plus cher. Grenoble, solide leader et déjà qualifié pour les play-offs, ne jouait pas ce vendredi, et son dauphin Rouen en a profité pour revenir à... 16 points après sa victoire après prolongation contre Bordeaux (7eme).A égalité de points avec Rouen, on retrouve Angers, qui a dominé Amiens (5eme) sur le score de 5-3. Riley Guenther (9eme), Neil Manning (14eme), Patrick Coulombe (31eme), Jerret Smith (33eme) et Danick Bouchard (54eme) ont inscrit les buts des Ducs, et Antonin Plagnat (26eme) et Stanislav Lopachuk (42eme et 47eme) ceux des Gothiques.Cergy-Pontoise (4eme) se rapproche un peu plus des phases finales après sa victoire renversante (5-6) aux tirs au but sur la glace d'Anglet (11eme). Aku Kestila avait ouvert le score à la 14eme pour les Jokers, qui ont ensuite encaissé cinq buts en onze minutes, par Emils Gegeris (23eme), Anton Vasilyev (25eme et 34eme), Nicolas Arrossamena (28eme) et Thomas Decock (33eme) ! Mais ce sont ensuite les Franciliens qui ont marqué quatre buts de suite, en 24 minutes, par Pierre-Charles Hordelalay (35eme), Vincent Melin (40eme et 59eme) et Charles Levesque (58eme)Gap (6eme) est également tout près des play-offs, après son succès 5-2 contre Mulhouse (10eme). Les Alsaciens menaient 2-0 grâce à Teemu Loizeau (13eme) et Olivier Labelle (17eme), mais il sont ensuite encaissé cinq buts dans les deux derniers tiers, par Benjamin Lagarde (34eme, 52eme), Axel Prissaint (37eme), Fabien Colotti (52eme) et Dimitri Thillet (52eme). Même score entre Briançon (12eme) et Chamonix (9eme) : buts de Rudolf Huna (13eme) et Radovan Cutt (60eme) pour les Diables Rouges, et de Lauric Convert (28eme), Phil Marinaccio (32eme et 59eme), Christian Silfver (46eme) et Clément Masson (60eme) pour les Pionniers.Briançon -: 2-5- Bordeaux : 2-1 ap- Amiens : 5-3Anglet -: 5-6 tab- Mulhouse : 5-2