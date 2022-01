Hockey sur glace - Ligue Magnus : Rouen, Amiens et Chamonix poursuivent leur série

Rouen profite de ses nombreux matchs en retard pour tenter de remonter au classement, et les Dragons n'ont pas manqué l'occasion de le faire ce dimanche face à Gap. Face aux Rapaces, cinquièmes du championnat, les Normands, troisièmes, se sont imposés 6-3 grâce à des buts de Jordan Hervé (14eme), Théo Gueurif (24eme), Joël Caron (28eme), Yoan Salve (39eme), Loïc Lampérier (46eme) et Vincent Nesa (59eme), contre des buts d'Arnaud Faure (26eme), Chad Langlais (37eme) et Axel Prissaint (56eme) pour les Rapaces. Rouen revient ainsi à 15 points du leader Grenoble (avec un match en moins) et quatre points du dauphin Angers (avec deux matchs en moins). Amiens, de son côté, conforte sa sixième place grâce à sa victoire 5-4 après la séance de tirs au but sur la glace de Cergy (4eme). Les Gothiques, qui signent leur quatrième victoire de suite, étaient menés 4-2 à six minutes de la fin, après avoir encaissé des buts de Denny Kearney (17eme, 40eme), Tuukka Rajamaki (21eme) et Thomas Suire (50eme), et avoir trouvé l'ouverture grâce à Stanislav Lopachuk (3eme) et Taavi Tiala (18eme). Mais ils ont égalisé en toute fin de match par Nicolas Leclerc (55eme) et Antonin Plagnat (57eme) avant de l'emporter aux tirs au but au terme d'une séance où les Jokers ont manqué leurs quatre tentatives.

Chamonix aux tirs au but

Une autre équipe s'est imposée aux tirs au but dimanche : Chamonix (9eme), qui est allé l'emporter 4-3 à Mulhouse (11eme). Les Pionniers menaient 3-2 à la fin du deuxième tiers grâce à des buts de Jakub Cerny (5eme), Sébastien Delemps (28eme) et Samuel Salonen (35eme), contre des buts de Jonathan Desbiens (13eme), Jerry Laakso (23eme). Mais les Scorpions ont égalisé à douze minutes de la fin par Jordan Mugnier. Cependant, comme Cergy, les Alsaciens n'ont pas inscrit le moindre de leurs quatre tirs au but, et c'est donc Chamonix qui s'empare de la victoire, sa cinquième de suite !



LIGUE MAGNUS

Dimanche 23 janvier 2022

Cergy-Pontoise - Amiens : 4-5 tab

Rouen - Gap : 6-3

Mulhouse - Chamonix : 3-4 tab