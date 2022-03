Angers continue de se faire respecter à domicile ! Deuxièmes de la saison régulière et opposés à Chamonix, septième, les Ducs mènent 2-0 dans leur quart de finale. Après s'être imposés 5-3 vendredi, les Angevins ont confirmé en l'emportant 5-1 vingt-quatre heures plus tard. Ils menaient 2-1 à la fin du deuxième tiers grâce à Loïc Farnier (7eme) et Tommy Giroux (21eme) contre un but de Jakub Cerny (23eme), mais ont réussi un grand dernier tiers pour l'emporter largement, avec des buts signés Nicolas Ritz (44eme), Maurin Bouvet (50eme) et Cédric Di Dio Balsamo (59eme). Angers va désormais se rendre en Haute-Savoie pour les Matchs 3 et 4, qui auront lieu lundi et mardi, voire un éventuel Match 5 mercredi. Et ramener la qualification ?



Grenoble, le vainqueur de la saison régulière, a également réussi un deuxième festival en deux jours. Après le 6-1 de vendredi, c'est sur le score de 5-0 que les Brûleurs de Loups l'ont emporté samedi contre Bordeaux, grâce à des buts de Rolands Vigners (26eme et 54eme), Joël Caron (41eme) et Vincent Nesa (42eme), alors que Fabien Colotti avait ouvert le score dès la 52eme seconde pour les Boxers.



LIGUE MAGNUS / PLAY-OFFS 2022

Du vendredi 11 mars au dimanche 17 avril



QUARTS DE FINALE

GRENOBLE (1) - BORDEAUX (8) : 2-0

Match 1 - Grenoble - Bordeaux : 6-1

Match 2 - Grenoble - Bordeaux : 5-0

Match 3 le lundi 14 mars à Bordeaux (20h15)

Match 4 le mardi 15 mars à Bordeaux (20h15)

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 16 mars à Bordeaux

Match 6 (si nécessaire) le samedi 19 mars à Grenoble

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 20 mars à Grenoble



ANGERS (2) - CHAMONIX (7) : 2-0

Match 1 - Angers - Chamonix : 5-3

Match 2 - Angers - Chamonix : 5-1

Match 3 le lundi 14 mars à Chamonix (20h00)

Match 4 le mardi 15 mars à Chamonix (20h00)

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 16 mars à Chamonix

Match 6 (si nécessaire) le samedi 19 mars à Angers

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 20 mars à Angers



ROUEN (3) - GAP (6) : 2-0

Match 1 - Rouen - Gap : 2-1

Match 2 - Rouen - Gap : 4-1

Match 3 le lundi 14 mars à Gap (20h30)

Match 4 le mardi 15 mars à Gap (20h30)

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 16 mars à Gap

Match 6 (si nécessaire) le samedi 19 mars à Rouen

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 20 mars à Rouen



CERGY-PONTOISE (4) - AMIENS (5) : 2-0

Match 1 - Cergy-Pontoise - Amiens : 5-4 ap

Match 2 - Cergy-Pontoise - Amiens : 3-2

Match 3 le lundi 14 mars à Amiens (20h15)

Match 4 le mardi 15 mars à Amiens (20h15)

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 16 mars à Amiens

Match 6 (si nécessaire) le samedi 19 mars à Cergy-Pontoise

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 20 mars à Cergy-Pontoise