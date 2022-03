Hockey sur glace - Ligue Magnus (Quarts) : Grenoble et Angers presque en demies

Une hiérarchie semble véritablement se dégager dans cette saison de Ligue Magnus. Les deux meilleures équipes de la saison régulière, Grenoble et Angers, sont également celles qui sont les plus proches de se qualifier pour les demi-finales, puisqu'elles mènent déjà 3-0 à l'issue des trois premiers matchs. Les Grenoblois, vainqueurs 6-1 et 5-0 lors des deux premiers matchs à domicile contre Bordeaux, ont également réussi un carton à l'extérieur, en l'emportant 5-1 en Gironde grâce à Damien Fleury (4eme et 45eme), Joël Champagne (18eme), Jere Rouhiainen (46eme) et Sacha Treille (60eme), alors que les Boxers avaient égalisé à 1-1 grâce à Louis Belisle à la 7eme minute. Les Brûleurs de Loups auront l'occasion de conclure mardi, toujours à Bordeaux. Idem pour Angers, qui mène désormais 3-0 contre Chamonix, après son large succès 6-0 en Haute-Savoie. Les Ducs ont pu compter sur les buts de Vincent Llorca (13eme et 39eme), Robin Gaborit (24eme), Kevin Dusseau (46eme), Antonin Manavian (48eme) et Connor Hardowa (59eme) pour l'emporter.

Bourgeois et Lopachuk héros du soir

En revanche, le suspense reste entier entre Rouen et Gap, suite à la victoire à domicile des Rapaces, qui reviennent à 1-2 dans la série. Les Gapençais se sont imposés 3-1 ce lundi dans un match à rebondissements, où Fabien Colotti avait ouvert le score pour Gap dès la 4eme minute, avant que David Gilbert n'égalise six minutes plus tard. Puis c'est Bostjan Golicic qui a redonné l'avantage aux Rapaces à la 26eme, mais Gilbert a encore égalisé, seulement 1'42 plus tard. Finalement, Fabien Bourgeois a donné la victoire à Gap à neuf minutes de la fin. Enfin, c'est une fois plus avec seulement un but d'écart que se sont quittés Amiens et Cergy-Pontoise. Les Jokers avaient remporté leurs deux matchs à domicile, et cette fois ce sont les Gothiques qui l'ont emporté, sur le score de 2-1. Jérémie Romand avait mis Amiens sur la bonne voie en ouvrant le score à la 11eme minute, mais Ryan Tait a égalisé pour les Franciliens à la 22eme. Et c'est finalement Stanislav Lopachuk qui a donné la victoire à Amiens à dix minutes de la fin. Les Gothiques auront l'occasion de revenir à 2-2 dans la série mardi, toujours sur leur glace.



LIGUE MAGNUS / PLAY-OFFS 2022

Du vendredi 11 mars au dimanche 17 avril



QUARTS DE FINALE

GRENOBLE (1) - BORDEAUX (8) : 3-0

Match 1 - Grenoble - Bordeaux : 6-1

Match 2 - Grenoble - Bordeaux : 5-0

Match 3 - Bordeaux - Grenoble : 1-5

Match 4 le mardi 15 mars à Bordeaux (20h15)

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 16 mars à Bordeaux

Match 6 (si nécessaire) le samedi 19 mars à Grenoble

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 20 mars à Grenoble



ANGERS (2) - CHAMONIX (7) : 3-0

Match 1 - Angers - Chamonix : 5-3

Match 2 - Angers - Chamonix : 5-1

Match 3 - Chamonix - Angers : 0-6

Match 4 le mardi 15 mars à Chamonix (20h00)

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 16 mars à Chamonix

Match 6 (si nécessaire) le samedi 19 mars à Angers

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 20 mars à Angers



ROUEN (3) - GAP (6) : 2-1

Match 1 - Rouen - Gap : 2-1

Match 2 - Rouen - Gap : 4-1

Match 3 - Gap - Rouen : 3-2

Match 4 le mardi 15 mars à Gap (20h30)

Match 5 le mercredi 16 mars à Gap

Match 6 (si nécessaire) le samedi 19 mars à Rouen

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 20 mars à Rouen



CERGY-PONTOISE (4) - AMIENS (5) : 2-1

Match 1 - Cergy-Pontoise - Amiens : 5-4 ap

Match 2 - Cergy-Pontoise - Amiens : 3-2

Match 3 - Amiens - Cergy-Pontoise : 2-1

Match 4 le mardi 15 mars à Amiens (20h15)

Match 5 le mercredi 16 mars à Amiens

Match 6 (si nécessaire) le samedi 19 mars à Cergy-Pontoise

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 20 mars à Cergy-Pontoise