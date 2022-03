Hockey sur glace - Ligue Magnus (Quarts de finale) : Logique respectée pour les Matchs 1

C'est parti pour les play-offs 2022 de Ligue Magnus ! Et les premiers matchs ont respecté la logique, avec la victoire des quatre équipes évoluant à domicile. Grenoble, vainqueur de la saison régulière, n'a fait qu'une bouchée de Bordeaux, huitième, en l'emportant 6-1 grâce à des buts de Joël Champagne (11eme), Flavian Dair (22eme, 28eme, 40eme), Julien Munoz (33eme) et Damien Fleury (50eme), alors que Kevin Spinozzi avait pourtant ouvert le score pour les Boxers à la 8eme minute. Angers, deuxième, a de son coté battu Chamonix, septième, sur le score de 5-3. Zack Torquato (3eme, 51eme), Maurin Bouvet (18eme), Teo Sarliève (21eme) et Tommy Giroux (23eme) ont marqué les buts des Ducs, alors que Fabien Kazarine (16eme), Samuel Salonen (36eme) et Christian Silfver (57eme) avaient redonné l'espoir à trois reprises aux Pionniers.

Rouen et Cergy dans la douleur

Rouen (3eme) a eu plus de mal à battre Gap (6eme), mais les Dragons ont assuré l'essentiel en s'imposant 2-1. Les trois buts ont été inscrits dans le deuxième tiers, par Rolands Vigners à la 25eme et Marc-André Dorion à la 39eme, alors qu'Arturs Mickevics avait égalisé à la 29eme. Enfin, dans l'affiche la plus équilibrée sur le papier, le suspense a été de mise, puisque Cergy-Pontoise l'a finalement emporté 5-4 après prolongation contre Amiens. Les Jokers menaient 4-1 à la fin du deuxième tiers grâce à Aku Kestila (1ere), Antti Kauppila (26eme), Pierre-Charles Hordelalay (33eme) et Kevin Da Costa (38eme) contre un but de Taavi Tiala à la 5eme, mais les Gothiques sont revenus à 4-4 en neuf minutes, grâce à Elgin Pearce (50eme, 52eme) et Rudy Matima (59eme). Et c'est finalement Steven Owre qui a offert une victoire capitale aux Franciliens en marquant après 2'40 de prolongation. Les Matchs 2 se dérouleront dès samedi, au même endroit.



LIGUE MAGNUS / PLAY-OFFS 2022

Du vendredi 11 mars au dimanche 17 avril



QUARTS DE FINALE

GRENOBLE (1) - BORDEAUX (8) : 1-0

Match 1 - Grenoble - Bordeaux : 6-1

Match 2 le samedi 12 mars à Grenoble (20h15)

Match 3 le lundi 14 mars à Bordeaux (20h15)

Match 4 le mardi 15 mars à Bordeaux (20h15)

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 16 mars à Bordeaux

Match 6 (si nécessaire) le samedi 19 mars à Grenoble

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 20 mars à Grenoble



ANGERS (2) - CHAMONIX (7) : 1-0

Match 1 - Angers - Chamonix : 5-3

Match 2 le samedi 12 mars à Angers (18h00)

Match 3 le lundi 14 mars à Chamonix (20h00)

Match 4 le mardi 15 mars à Chamonix (20h00)

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 16 mars à Chamonix

Match 6 (si nécessaire) le samedi 19 mars à Angers

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 20 mars à Angers



ROUEN (3) - GAP (6) : 1-0

Match 1 - Rouen - Gap : 2-1

Match 2 le samedi 12 mars à Rouen (20h00)

Match 3 le lundi 14 mars à Gap (20h30)

Match 4 le mardi 15 mars à Gap (20h30)

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 16 mars à Gap

Match 6 (si nécessaire) le samedi 19 mars à Rouen

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 20 mars à Rouen



CERGY-PONTOISE (4) - AMIENS (5) : 1-0

Match 1 - Cergy-Pontoise - Amiens : 5-4 ap

Match 2 le samedi 12 mars à Cergy-Pontoise (20h30)

Match 3 le lundi 14 mars à Amiens (20h15)

Match 4 le mardi 15 mars à Amiens (20h15)

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 16 mars à Amiens

Match 6 (si nécessaire) le samedi 19 mars à Cergy-Pontoise

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 20 mars à Cergy-Pontoise