Hockey sur glace - Ligue Magnus (Quarts de finale) : Grenoble et Angers verront les demies

C'était le quatrième match des quarts de finale des play-offs de Ligue Magnus de hockey sur glace. Et déjà deux de ces rencontres sont d'ores et déjà pliées. En effet, ce mardi soir, Grenoble s'est imposé pour la quatrième fois en autant de rencontres déjà disputées, contre Bordeaux (3-2). Pourtant, dans une rencontre plus serrée que les trois précédentes, ce sont bien les Bordelais qui ont alors marqué les premiers, par l'intermédiaire de l'attaquant canadien Louis Belisle. L'attaquant finlandais Jani Tuppurainen puis l'attaquant français Sacha Treille ont ensuite permis aux Grenoblois de renverser la tendance. Ces mêmes Grenoblois ont vu l'attaquant français Peter Valier leur offrir la victoire, après l'égalisation de l'attaquant canadien Louis Belisle.

Rouen lourdement battu par Gap

Pour Angers, c'est donc également plié, avec sa quatrième victoire en autant de rencontres déjà disputées, contre Chamonix (3-1). Une victoire acquise grâce à l'attaquant français Maurin Bouvet, au défenseur canadien Jerret Smith et à l'attaquant français Robin Gaborit, alors que l'attaquant finlandais Samuel Salonen avait réduit la marque, mais cela n'a donc pas suffi. Le prochain adversaire de Grenoble sera Cergy-Pontoise ou Amiens. Les deux formations se retrouvent à égalité (2-2), après la victoire, ce mardi soir, d'Amiens (6-2). Enfin, comme prochain adversaire, Angers aura droit au vainqueur du duel qui oppose Rouen à Gap. Là encore, depuis ce mardi soir, ces deux formations sont à égalité (2-2) après la victoire de Gap (4-1).



LIGUE MAGNUS / PLAY-OFFS 2022

Du vendredi 11 mars au dimanche 17 avril



QUARTS DE FINALE

GRENOBLE (1) - BORDEAUX (8) : 4-0 >>> GRENOBLE QUALIFIE

Match 1 - Grenoble - Bordeaux : 6-1

Match 2 - Grenoble - Bordeaux : 5-0

Match 3 - Bordeaux - Grenoble : 1-5

Match 4 - Bordeaux - Grenoble : 2-3



ANGERS (2) - CHAMONIX (7) : 4-0 >>> ANGERS QUALIFIE

Match 1 - Angers - Chamonix : 5-3

Match 2 - Angers - Chamonix : 5-1

Match 3 - Chamonix - Angers : 0-6

Match 4 - Chamonix - Angers : 1-3



ROUEN (3) - GAP (6) : 2-2

Match 1 - Rouen - Gap : 2-1

Match 2 - Rouen - Gap : 4-1

Match 3 - Gap - Rouen : 3-2

Match 4 - Gap - Rouen : 4-1

Match 5 le mercredi 16 mars à Gap (20h30)

Match 6 le samedi 19 mars à Rouen

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 20 mars à Rouen



CERGY-PONTOISE (4) - AMIENS (5) : 2-2

Match 1 - Cergy-Pontoise - Amiens : 5-4 ap

Match 2 - Cergy-Pontoise - Amiens : 3-2

Match 3 - Amiens - Cergy-Pontoise : 2-1

Match 4 - Amiens - Cergy-Pontoise : 6-2

Match 5 le mercredi 16 mars à Amiens (20h15)

Match 6 le samedi 19 mars à Cergy-Pontoise

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 20 mars à Cergy-Pontoise