Hockey sur glace - Ligue Magnus (play-offs) : Mulhouse seule surprise des Matchs 1

C'est parti pour les play-offs 2020 de Ligue Magnus ! Et les Matchs 1 disputés ce mardi n'ont résulté que d'une seule surprise, la victoire de Mulhouse à Amiens, dans le quart de finale le plus équilibré sur le papier. Honneur au champion en titre et vainqueur de la saison régulière, Grenoble, qui a battu Chamonix, huitième. Mais que ce fut dur pour les Brûleurs de Loups, qui ne l'ont emporté que sur le score de 4-3. Les Pionniers menaient 2-1 à l'issue du premier tiers, grâce à Lagarde (13eme) et Briand (15eme) alors que Fleury avait ouvert le score dès la 3eme. Mais les Isérois sont revenus grâce à Fleury (28eme), puis sont passés devant grâce à Aleardi (46eme). Salonen (49eme) a permis à Chamonix d'égaliser de nouveau, avant que Koudri ne donne la victoire aux champions de France à deux minutes de la fin. Caron et Sevcenko héros de Rouen et Mulhouse

Rouen, deuxième de la saison régulière, a également galéré, mais a fini par battre Gap après prolongation. Guttig avait ouvert le score pour les Dragons dès la 8eme minute, puis Boutet a égalisé pour les Rapaces à la 24eme, avant que Caron ne donne la victoire aux Normands après 7'31 de prolongation. C'est finalement Angers (3eme) qui a décroché la victoire la plus facile de la journée, contre Bordeaux (5eme) : 2-0 avec des buts de Farnier à la 30eme et Dio Dio Balsamo à la 60eme. Mulhouse, de son côté, a signé la seule surprise de ces Match 1 en allant gagner 4-3 après prolongation à Amiens, pourtant mieux classé (4eme contre 5eme) : buts de Munoz (5eme), Sevcenko (41eme) et Vigners (59eme) pour les Scorpions dans le temps réglementaire et de Sevcenko après trois minutes de prolongation, et de Halley (23eme), Richardson (27eme) et West (46eme) pour les Gothiques. Tous les Matchs 2 se dérouleront mercredi dans les mêmes patinoires.



LIGUE MAGNUS / PLAY-OFFS

Quarts de finale

GRENOBLE (1) – CHAMONIX (8) : 1-0

Match 1 - Grenoble - Chamonix : 4-3

Match 2 à Grenoble le mercredi 26 février à 20h00

Match 3 à Chamonix le vendredi 28 février à 20h30

Match 4 à Chamonix le samedi 29 février à 20h30

Match 5 à Grenoble le mardi 3 mars à 20h00 si nécessaire

Match 6 à Chamonix le vendredi 6 mars à 20h30 si nécessaire

Match 7 à Grenoble le dimanche 8 mars à 17h00 si nécessaire



ROUEN (2) – GAP (7) : 1-0

Match 1 - Rouen - Gap : 2-1 ap

Match 2 à Rouen le mercredi 26 février à 20h00

Match 3 à Gap le vendredi 28 février à 20h30

Match 4 à Gap le samedi 29 février à 20h30

Match 5 à Rouen le mardi 3 mars à 20h00 si nécessaire

Match 6 à Gap le vendredi 6 mars à 20h30 si nécessaire

Match 7 à Rouen le dimanche 8 mars à 16h00 si nécessaire



ANGERS (3) – BORDEAUX (5) : 1-0

Match 1 - Angers - Bordeaux : 2-0

Match 2 à Angers le mercredi 26 février à 20h30

Match 3 à Bordeaux le vendredi 28 février à 20h15

Match 4 à Bordeaux le samedi 29 février à 18h30

Match 5 à Angers le mardi 3 mars à 20h30 si nécessaire

Match 6 à Bordeaux le vendredi 6 mars à 20h15 si nécessaire

Match 7 à Angers le dimanche 8 mars à 16h00 si nécessaire



AMIENS (4) – MULHOUSE (5) : 0-1

Match 1 - Amiens - Mulhouse : 3-4 ap

Match 2 à Amiens le mercredi 26 février à 20h15

Match 3 à Mulhouse le vendredi 28 février à 20h00

Match 4 à Mulhouse le samedi 29 février à 18h00

Match 5 à Amiens le mardi 3 mars à 20h15 si nécessaire

Match 6 à Mulhouse le vendredi 6 mars à 20h00 si nécessaire

Match 7 à Amiens le dimanche 8 mars à 16h00 si nécessaire