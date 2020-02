Hockey sur glace - Ligue Magnus (play-offs) : Bis repetita pour les Matchs 2

On prend les mêmes et on recommence ! Mardi, Grenoble, Rouen, Angers et Mulhouse avaient tous remporté le Match 1 des quarts de finale de Ligue Magnus, les Alsaciens étant les seuls à créer la surprise en gagnant à l'extérieur. Mercredi, ces quatre mêmes équipes ont remporté le Match 2, au même endroit. Numéro un de la saison régulière, Grenoble a moins souffert que la veille pour dominer Chamonix, sur le score de 3-1, avec des buts de Champagne (26eme) et un doublé d'Aleardi (41eme, 51eme), contre un but de Salonen (31eme). Ils ont donc fait la moitié du travail pour rallier le dernier carré. Idem pour Rouen, son dauphin, qui s'est imposé 3-2 contre Gap, après avoir eu besoin de la prolongation la veille. Les Dragons ont mené 3-0 après 37 minutes, grâce à Langlais (11eme) et Lehtonen (13eme, 37eme). Gagnon (38eme, 50eme) a redonné espoir aux Rapaces, mais cela n'a pas suffi.

Mulhouse a fait le plus dur



Vainqueur de Bordeaux 2-0 mardi, Angers s'est cette fois imposé 2-1 face aux Boxers, dans un match où les trois buts ont été inscrits dans le dernier tiers. Manning a signé un doublé pour les Ducs (44eme, 49eme) alors que Labelle (41eme) avait ouvert le score. Enfin, Mulhouse a créé une nouvelle fois la surprise en gagnant un deuxième match de suite sur la glace d'Amiens : 2-1 après prolongation. Matima (10eme) avait ouvert le score pour les Gothiques, puis Downey (39eme) a égalisé, avant que Vigners n'offre la victoires aux Alsaciens après treize secondes de prolongation. Les Scorpions auront l'occasion de conclure la série en remportant leurs deux matchs à domicile vendredi et samedi. Pour Grenoble, Rouen et Angers, il s'agira de ne pas voir leurs adversaires égaliser dans la série.



LIGUE MAGNUS / PLAY-OFFS

Quarts de finale

GRENOBLE (1) – CHAMONIX (8) : 2-0

Match 1 - Grenoble - Chamonix : 4-3

Match 2 - Grenoble - Chamonix : 3-1

Match 3 à Chamonix le vendredi 28 février à 20h30

Match 4 à Chamonix le samedi 29 février à 20h30

Match 5 à Grenoble le mardi 3 mars à 20h00 si nécessaire

Match 6 à Chamonix le vendredi 6 mars à 20h30 si nécessaire

Match 7 à Grenoble le dimanche 8 mars à 17h00 si nécessaire



ROUEN (2) – GAP (7) : 2-0

Match 1 - Rouen - Gap : 2-1 ap

Match 2 - Rouen - Gap : 3-2

Match 3 à Gap le vendredi 28 février à 20h30

Match 4 à Gap le samedi 29 février à 20h30

Match 5 à Rouen le mardi 3 mars à 20h00 si nécessaire

Match 6 à Gap le vendredi 6 mars à 20h30 si nécessaire

Match 7 à Rouen le dimanche 8 mars à 16h00 si nécessaire



ANGERS (3) – BORDEAUX (5) : 2-0

Match 1 - Angers - Bordeaux : 2-0

Match 2 - Angers - Bordeaux : 2-1

Match 3 à Bordeaux le vendredi 28 février à 20h15

Match 4 à Bordeaux le samedi 29 février à 18h30

Match 5 à Angers le mardi 3 mars à 20h30 si nécessaire

Match 6 à Bordeaux le vendredi 6 mars à 20h15 si nécessaire

Match 7 à Angers le dimanche 8 mars à 16h00 si nécessaire



AMIENS (4) – MULHOUSE (5) : 0-2

Match 1 - Amiens - Mulhouse : 3-4 ap

Match 2 - Amiens - Mulhouse : 1-2 ap

Match 3 à Mulhouse le vendredi 28 février à 20h00

Match 4 à Mulhouse le samedi 29 février à 18h00

Match 5 à Amiens le mardi 3 mars à 20h15 si nécessaire

Match 6 à Mulhouse le vendredi 6 mars à 20h00 si nécessaire

Match 7 à Amiens le dimanche 8 mars à 16h00 si nécessaire