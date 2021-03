Hockey sur glace - Ligue Magnus : Pas de play-offs cette saison

Rouen vers un seizième titre ?

Dans moins d’un mois, la saison de Ligue Magnus sera terminée ! C’est en effet le 3 avril, à l’issue des 22 matchs de saison régulière, que sera couronné le champion de France, et non pas au terme des play-offs, comme le veut la tradition. C’est la décision qui a été prise mercredi par le bureau directeur de la Fédération française des sports de glace. « La commission Magnus s’est réunie le 3 mars 2021 afin de prendre position suite à la consultation des clubs. Prenant en compte le vote de ces derniers, la Commission n’a pu que « constater l’impossibilité de trouver un consensus quant à l’organisation de play-offs à l’issue de la saison régulière 2020/2021.Force est ainsi de constater qu’aucun consensus ne se dégage en faveur de l’organisation de play-offs, y compris selon une formule aménagée. Au demeurant, aucun élément nouveau ne permet au Bureau directeur d’envisager, en l’état, un retour du public dans les patinoires d’ici au mois d’avril 2021, avec pour conséquence directe un impact financier négatif pour les clubs si des play-offs venaient à être organisés, y compris selon une formule modifiée. La situation financière de la FFHG ne permet pas non plus la prise en charge des coûts d’organisation d’un éventuel « final four », ou de toute autre formule aménagée qui impliquerait, notamment, la mise en place d’une bulle sanitaire aussi contraignante que coûteuse pour l’ensemble des parties concernées », explique le communiqué de la FFSG.Au début de saison, chaque équipe devait disputer 44 matchs (quatre confrontations entre mêmes équipes), mais le deuxième confinement est passé par là, tout comme l’obligation du huis clos, et la FFSG a décidé que les clubs ne disputeraient finalement que 22 matchs chacun (deux confrontations).A ce jour, c’est Rouen qui occupe la tête de la Ligue Magnus, avec respectivement trois et deux matchs disputés en moins par rapport à ses poursuivants Angers et Grenoble. Les Dragons sont donc proches d’un seizième titre de champion !