⚡️FIN DU MATCH⚡️

Première défaite des Dragons dans le temps réglementaire cette saison face à une très belle équipe gapençaise.

🏒 Joris Bedin

Dragons de Rouen 1️⃣-2️⃣ Rapaces de Gap pic.twitter.com/OhYybTv20M

— Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) March 26, 2021

Cergy continue de surprendre

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Matchs en retard - Vendredi 26 mars 2021

Troisième défaite de la saison pour Rouen, d'ores et déjà sacré champion de France 2021. Les Dragons se sont inclinés 2-1 contre Gap (4eme) dans leur patinoire ce vendredi lors d'un match en retard de la 21eme journée de Ligue Magnus. Les trois buts ont été inscrits dans le dernier tiers.Grenoble, de son côté, a remporté sa deuxième victoire en 24 heures et s'accroche ainsi à sa troisième place. Après Bordeaux jeudi, les Brûleurs de Loups ont dominé Anglet (10eme) sur le score sans appel de 7-1. Maxime Legault (2eme, 40eme), le deuxième meilleur marqueur du championnat Damien Fleury (5eme, 34eme, pour porter son total à 13 buts cette saison), Dylan Fabre (37eme) et Sacha Treille (38eme, 53eme) ont inscrit les buts isérois, alors que Lionel Tarantino avait marqué le but du 3-1 pour les Basques à la 36eme.Le promu Cergy-Pontoise est bien parti pour finir cinquième, après sa belle victoire 3-1 à Chamonix - Mont-Blanc, avant-dernier. Joonas Sammalmaa a signé un doublé pour les Jokers, aux 9eme et 60eme minutes et Aku Kestila a corsé l'addition quinze secondes avant le deuxième but de son compatriote finlandais. Benjamin Lagarde avait égalisé pour les Pionniers à la 35eme.grâce à des buts de Thomas Suire (29eme), Jérémie Romand (44eme) et Arturs Sevcenko (52eme), contre des buts de Danick Crete (12eme) et Teemu Loizeau (55eme)Chamonix - Mont-Blanc -: 1-3Mulhouse -: 2-3Rouen -: 1-2- Anglet : 7-1