Hockey sur glace - Ligue Magnus (matchs en retard) : Angers, Gap et Nice s'imposent

La Ligue Magnus va se terminer dans deux semaines, à l'issue des 22 matchs de saison régulière, et avec le sacre de Rouen, mais en attendant, trois matchs en retard se jouaient ce vendredi. Angers a conforté sa place de dauphin en signant une dixième victoire de suite, contre Chamonix-Mont Blanc (10eme). Les Ducs ont marqué à la 18eme minute par Robin Gaborit, puis ont passé quarante minutes sans trouver la faille, avant un but de Zach Hamill à la 58eme et un dernier de Vincent Llorca à 37 secondes de la fin. De son côté, Gap a fait un petit pas vers la troisième place finale en disposant d'Anglet (11eme) sur le score de 3-1. C'est Romain Gutierrez qui a ouvert le score pour les Rapaces à la 25eme minute en supériorité numérique, avant que Fabien Bourgeois ne corse l'addition à la 42eme. Oskars Batna, en supériorité numérique, a réduit l'écart pour les Basques à quatre minutes de la fin, mais Julien Correia a scellé la victoire de Gap à la dernière seconde.

Nice renverse Cergy

Après sept défaites de suite, Nice a enfin renoué avec la victoire, en allant s'imposer 3-2 sur la glace du promu Cergy, vainqueurs de ses trois derniers matchs. Mais c'était loin d'être gagné pour les Aigles ! Après 35 minutes de jeu, ils étaient en effet menés 2-0 par les Jokers, après avoir encaissé deux buts de Max Kalter, le septième meilleur buteur du championnat, dans le premier tiers-temps (13eme et 19eme). Mais Sacha Guillemain (36eme) et Antonin Dusek (39eme) ont égalisé pour les Azuréens, avant que Radomir Heizer ne leur donne la victoire à huit minutes de la fin. Nice, sixième, revient à quatre points de son adversaire du soir, cinquième.



LIGUE MAGNUS / MATCHS EN RETARD

Vendredi 19 mars 2021

5eme journée

Cergy-Pontoise - Nice : 2-3



12eme journée

Angers - Chamonix-Mont-Blanc : 3-0



22eme journée

Anglet - Gap : 1-3