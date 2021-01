Hockey sur glace - Ligue Magnus (matchs en retard) : Nice rate le coche

Nice manque l'occasion de se rapprocher du leader rouennais ! Les Aigles, deuxièmes de la Ligue Magnus mais avec entre un et six matchs de plus joués par rapport à d'autres équipes, s'est incliné à domicile face à un mal classé, Chamonix-Mont-Blanc, 10eme, dans un match de la 21eme journée. Les Pionniers ont donné une leçon aux Azuréens, en marquant cinq buts par Numa Besson (4eme, en supériorité numérique), Colin Sullivan (21eme), et un triplé d'Evan Jasper (38eme en supériorité numérique, 42eme et 53eme ). Le but de Romain Carpentier en powerplay à trois minutes de la fin restera anecdotique pour les Niçois. Angers, de son côté, reste sur le podium de la Ligue Magnus. Les Ducs se sont imposés 3-2 contre Amiens (9eme) dans un match (très) en retard de la 1ere journée, où les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Thomas Suire a ouvert le score pour les Gothiques dès la 67eme seconde, puis Tommy Giroux a égalisé à la 5eme minute. Alexandre Boivin a redonné l'avantage à Amiens à la 37eme, mais Angers s'est finalement imposé grâce à un nouveau but de Tommy Giroux à la 40eme en supériorité numérique, et une réalisation de Loïc Farnier à 1'35 de la fin.

Onze buts à Anglet !

Enfin, dans un match de bas de tableau comptant pour la 8eme journée, Cergy (11eme) est allé gagner à Anglet (8eme) au terme d'une rencontre riche en buts : 6-5 ! A la fin du premier tiers, le score était de 2-2, après des buts de Thomas Decock et Nicolas Arrossamena (en supériorité numérique) pour Anglet et d'Aku Kestila (en supériorité numérique) et Timothée Franck pour Cergy. Puis les Jokers ont creusé l'écart en marquant trois buts en sept minutes dans le deuxième tiers, par Norbert Abramov, Kevin Lorcher et Max Kalter. Benjamin Berard (38eme) et Lionel Tarantino (42eme) ont permis à Anglet de revenir à 4-5. Puis Pierre-Charles Hordelalay a marqué le sixième but de Cergy à la 46eme sur powerplay. Le but de Yanick Riendeau pour les Basques sera le dernier du match, et ce sont donc les joueurs du Val d'Oise qui décrochent cette précieuse victoire.



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

1ere journée - Vendredi 29 janvier 2021

Angers - Amiens : 3-2



8eme journée

Anglet - Cergy-Pontoise : 5-6



21eme journée

Nice - Chamonix-Mont-Blanc : 1-5