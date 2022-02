Hockey sur glace - Ligue Magnus : Le trio de tête s'impose

Une soirée sans surprise ce mardi en Ligue Magnus ! Les équipes les mieux classées se sont toutes imposées. A commencer par le leader Grenoble, qui est allé l'emporter 7-3 à Bordeaux (7eme), qui fait une mauvaise opération dans la course aux play-offs, à six journées de la fin. Flavian Dair (7eme, 22eme), Damien Fleury (20eme), Peter Valier (31eme, 48eme), Adel Koudri (36eme) et Julien Munoz (56eme) ont marqué les buts des Brûleurs de Loups, alors que Maxime Moisand (28eme), Alex Wideman (35eme) et Robin Lamboley (39eme) avaient marqué les trois buts des Boxers dans le deuxième tiers, permettant à leur équipe de revenir à 3-5. Rouen, dauphin des Isérois, s'est de son côté imposé contre la lanterne rouge Briançon : 4-2 avec des buts de Vincent Nesa (2eme), Simon Suoranta (14eme) et Roland Vigners (36eme et 50eme) pour les Dragons et de Radovan Cutt (8eme) et Robin Colomban (59eme) pour les Diables Rouges.

Giroux héros d'Angers

Angers, troisième et également déjà qualifié pour les play-offs, a eu besoin de la prolongation pour aller gagner à Chamonix, huitième. Les Pionniers menaient 3-1 à la fin du deuxième tiers grâce à Clément Masson (1ere), Jarkko Harjula (20eme) et Emil Bejmo (25eme) contre un but de Robin Gaborit (7eme). Mais les Ducs sont revenus à 3-3 dans le dernier tiers grâce à Danick Bouchard (43eme) et Neil Manning (51eme), avant que Tommy Giroux ne leur offre la victoire après 62 secondes de prolongation. Enfin, Cergy-Pontoise, cinquième, est allé l'emporter 3-2 à Gap, sixième, qui rate donc une occasion de se qualifier pour les play-offs. Romain Gutierrez (1ere) et Chad Langlais (57eme) ont marqué les buts des Rapaces, et Charles Levesque (11eme et 28eme) et Thomas Suire (38eme) ceux des Jokers.



LIGUE MAGNUS

Mardi 22 février 2022

Chamonix - Angers : 3-4 ap

Rouen - Briançon : 4-2

Bordeaux - Grenoble : 3-7

Gap - Cergy-Pontoise : 2-3