Hockey sur glace - Ligue Magnus : Le quatuor de tête l'emporte

Peu de surprises ce mardi soir en Ligue Magnus, où six matchs se sont déroulés et aucun n'est allé au-delà du temps réglementaire. Honneur au leader, Grenoble, qui restait sur deux défaites de suite et qui est allé s'imposer 3-2 à Chamonix, neuvième. Sacha Treille (2eme) et le meilleur marqueur du championnat (25 buts, 28 passes) Damien Fleury (25eme et 50eme) ont marqué les buts des Brûleurs de Loups et Loïc Coulaud (5eme) et Samuel Salonen (35eme) ceux des Pionniers. Le dauphin Angers, qui vient de remporter la Coupe de France, a parfaitement enchaîné, avec une victoire 2-1 au détriment d'Anglet. Les Basques avaient ouvert le score par Elias Karvonen dès la 6eme minute, mais Tommy Giroux (39eme) et Nicolas Ritz (50eme) ont donné la victoire aux Ducs, qui restent toutefois à treize points de Grenoble. A un point d'Angers, on retrouve Rouen, qui est allé l'emporter 5-2 à Cergy-Pontoise (5eme). Les Dragons ont mené 2-0 grâce à Vincent Nesa (10eme) et Loïc Lamperier (14eme), mais les Jokers ont marqué trois buts en un quart d'heure pour prendre les devants, grâce à Tuukka Rajamaki (15eme), Pierre-Charles Hordelalay (19eme) et Aku Kestila (30eme). Cela n'a pas inquiété les Normands, qui ont décroché la victoire en marquant trois buts dans le dernier quart, signés Sacha Guimond (50eme), et Loïc Lamperier puis Joris Bedin dans les 30 dernières secondes.

Gap enchaîne les défaites

Amiens occupe la quatrième place, à huit points de Rouen, après son large succès sur Bordeaux (7eme) : 5-1 grâce à Klemen Pretnar (4eme), Alexandre Boivin (19eme), Stanislav Lopachuk (32eme), Florian Sabatier (43eme) et Skylar Pacheco (50eme) alors qu'Enzo Carry avait égalisé à la 7eme. Gap (6eme), après sa défaite en finale de la Coupe de France, a subi une troisième défaite de suite en championnat, contre Nice (8eme) à domicile. Arturs Mickevics (4eme et 37eme) et Julien Correia (19eme) ont marqué les buts des Rapaces, alors que Aigles étaient menés 3-2 à la fin du deuxième tiers (buts d'Ondrej Kopta à la 17eme et d'Emil Bagin à la 30eme), avant de signer un 4-0 dans le dernier tiers, grâce à Jakub Dzivjak (43eme), Lucas Bonnardel (46eme) et un doublé de Julius Valtonen (55eme et 60eme). Enfin, dans le match de la peur, la lanterne rouge Briançon a dominé l'avant-dernier, Mulhouse, sur le score de 2-0 grâce à des buts de Filip Hudak à la 6eme et de Rudolf Huna à la 39eme. La prochaine journée de Ligue Magnus aura lieu vendredi.



LIGUE MAGNUS

Mardi 1er février 2022

Briançon - Mulhouse : 2-0

Chamonix - Grenoble : 2-3

Amiens - Bordeaux : 5-1

Angers - Anglet : 2-1

Cergy-Pontoise - Rouen : 2-5

Gap - Nice : 3-6