Hockey sur glace - Ligue Magnus : La saison s'arrête, pas de titre de champion attribué

Grenoble en Ligue des Champions et Amiens en Continental Cup

La pandémie de coronavirus qui progresse dans le monde oblige certains sports à déjà prendre des décisions fortes. C'est ainsi le cas notamment du hockey sur glace français. La Fédération français de hockey sur glace (FFHG) a pris la décision d'arrêter définitivement les championnats, dont la Ligue Magnus.C'est notament en raison de l'incertitude quant à une possible reprise des débats que cette décision a été prise. Aucun titre de champion ne sera attribué et les descentes seront également gelées.Le Bureau Directeur de la FFHG s'est réuni ce lundi, avant de livrer son verdict. Toutefois, la Fédération a également dû prendre une décision concernant les futurs clubs français qualifiés pour les prochaines campagnes européennes : « D'autre part, et conformément avec les règlements de la FFHG et ceux de la CHL (ndlr : Ligue des Champions de hockey sur glace),» De quoi mettre un point final à une saison 2019-20 qui restera forcément dans les annales, mais à sa manière.