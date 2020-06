Hockey sur glace – Ligue Magnus : La saison débutera le 26 septembre

Quelque heures à peine après le début du confinement en France, la Ligue Magnus avait été la première compétition de sports collectifs à s’arrêter en France. Tous les autres ont suivi ensuite. Ce lundi, la Fédération française de hockey sur glace a fait une annonce concernant la saison prochaine. Elle reprendra le samedi 26 septembre, comme cela a été voté lors de l’Assemblée générale de la FFHG, qui s’est tenue en visioconférence. Le calendrier de la saison régulière est en cours de préparation avec les clubs, et sera publié d’ici la mi-juillet.

Cergy-Pontoise dans l'élite

La saison 2019-20 avait été arrêtée juste avant le début des demi-finales, qui devaient opposer Grenoble à Mulhouse, et Rouen à Angers. Aucun titre de champion n’avait été décerné, et, comme prévu dès le début de saison suite au forfait de Lyon, aucun club n’est descendu en D2. La Fédération a ensuite décidé que le club promu en Ligue Magnus serait choisi en fonction de ses résultats et sur dossier, et c’est Cergy-Pontoise qui a été désigné pour évoluer dans l’élite la saison prochaine. Rendez-vous en septembre !