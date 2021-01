Hockey sur glace - Ligue Magnus (J8, match en retard) : Mulhouse surprend Grenoble

Fin du match, Grenoble s'incline 3-1 à PoleSud face à Mulhouse. Prochain match le 5 février prochain face aux @Lesrapacesdegap #BDLNATION🔵🔴 #GREMUL



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 8EME JOURNEE

Vendredi 23 octobre 2020

Jeudi 28 janvier 2021

Vendredi 29 janvier 2021



Samedi 30 janvier 2021

Si brillants ces dernières saisons, les Brûleurs de Loups galèrent lors de cet exercice 2020-21 très bizarre de Ligue Magnus, où les rencontres se jouent au compte-gouttes et à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus. Les Isérois disputaient leur dixième match de la saison ce jeudi (certaines équipes en ont joué quatorze), à l'occasion d'une rencontre en retard de la 8eme journée et ils se sont inclinés 3-1 à domicile contre Mulhouse. Kevin Hecquefeuille a ouvert le score pour les Scorpions à la 18eme, puis Peter Valier a égalisé pour Grenoble en supériorité numérique à la 29eme.Suite à cette cinquième victoire en treize matchs, Mulhouse en profite pour passer devant son adversaire du soir et prendre la sixième place. Deux autres matchs de cette 8eme journée se dérouleront vendredi et samedi.Chamonix -: 3-7Nice -: 4-6Angers -: 2-5Grenoble -: 1-3Anglet - Cergy-PontoiseBriançon - Gap