Hockey sur glace - Ligue Magnus (J41) : Rouen et Mulhouse déroulent

Dans dix jours, la saison régulière de Ligue Magnus rendra son verdict. Après une petite trêve consacrée aux matchs internationaux, la 41eme journée se déroulait ce mardi, avec le leader Grenoble exempté. Rouen, deuxième, en a profité pour revenir à cinq points, grâce à sa victoire 5-1 sur Angers (3eme). Les Dragons ont inscrit leurs cinq buts dans les 19 premières minutes (Deschamps, Barker, Crinon, Dusseau et Caron) et les Ducs n'ont trouvé l'ouverture qu'une seule fois, à la 27eme, par Coulombe. Amiens quatrième, a de son côté été surpris à domicile par Nice (avant-dernier), venu s'imposer 4-1 en Picardie (buts de Chabert, Bagin, Dame-Malka et Carpentier pour les Aigles, but de Coulaud pour les Gothiques).

Loizeau voit triple



Mulhouse est désormais assuré de finir cinquième, après son succès 5-2 sur Bordeaux, qui le précède au classement et n'est toujours pas qualifié pour les play-offs. Sevcenko (doublé), Loizeau (triplé) et Bezinger ont inscrit les buts alsaciens, alors que Ferguson et Ranger ont réduit l'écart pour les Boxers. Chamonix - Mont-Blanc (7eme) devra également encore cravacher lors des trois dernières journées pour rallier les phases finales, après sa défaite après prolongation contre Gap (8eme) : doublé d'Eriksson pour les Pionniers et buts de Gagnon, Mickevics et Guertin (après 3'59 de prolongation) pour les Rapaces. Enfin, Anglet a remporté le match de bas de tableau chez la lanterne rouge Briançon, sur le score de 2-1 (doublé de Perttila et but de Delemps).



LIGUE MAGNUS / 41EME JOURNEE

Mardi 11 février 2020

Rouen - Angers : 5-1

Mulhouse - Bordeaux : 6-2

Briançon - Anglet : 1-2

Amiens - Nice : 1-4

Chamonix - Gap : 2-3 ap



Exempt : Grenoble