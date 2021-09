Hockey sur glace - Ligue Magnus (J4) : Gap et Grenoble derniers invaincus

44 buts en six matchs ! Les attaquants de la Ligue Magnus étaient en pleine forme ce mardi à l'occasion de la 4eme journée. Et seulement deux équipes sont invaincues à l'issue de cette soirée : Gap et Grenoble. Les Rapaces occupent la tête après leur large victoire 6-2 sur la glace de Nice (9eme), grâce à des buts de Romain Gutierrez (8eme, 14eme), Bostjan Golicic (24eme), Dimitri Thillet (31eme), Benjamin Lagarde (33eme) et Romain Chapuis (55eme) contre des réalisations de Danick Crete (17eme) et Alexandre Pascal (52eme) pour les Aiglons. De leur côté, les Brûleurs de Loups sont allés l'emporter 7-2 à Chamonix, avant-dernier, qui perd donc son quatrième match. Le score n'était pourtant que de 2-2 après les deux premiers tiers, suite aux buts de Samuel Salonen (23eme) et Jarkko Harjula (40eme) pour les Pionniers et de Sacha Treille (14eme) et Adel Koudri (28eme) pour les Isérois. Mais Grenoble a appuyé sur l'accélérateur dans le dernier tiers, avec cinq buts marqués en onze minutes, par Koudri (42eme), Lucien Onno (45eme), Janne Jalasvaara (50eme), Damien Fleury (52eme) et Flavian Dair (53eme) !

Première défaite pour Cergy

Amiens (7eme) a infligé sa première défaite de la saison à Cergy-Pontoise (3eme) après un match à 10 buts : 6-4 ! Menés 1-0 après un but de Pierre-Charles Hordelalay à la 14eme, les Gothiques ont réagi en réussissant un deuxième tiers-temps de feu avec quatre buts en onze minutes signés Tomas Simonsen (23eme), Elgin Pearce (31eme), Aziz Baazzi (33eme) et Stanislav Lopachuk (34eme). Steven Owre a réduit l'écart pour les Jokers à la 38eme, mais un doublé de Florian Sabatier (35eme, 38eme) a redonné de l'air à Amiens, avant que Cergy ne marque par Matic Podlipnik (59eme) et Hordelalay (60eme) en toute fin de match. Angers se retrouve au pied du podium après sa défaite 3-2 à Bordeaux (6eme). Robin Lamboley (14eme) et Kevin Spinozzi (23eme et 46eme) ont marqué les buts des Boxers et Danick Bouchard (43eme) et Maurin Bouvet (58eme) ceux des Ducs.

Rouen se reprend

Après deux défaites de suite, Rouen (5eme) s'est bien repris en disposant d'Anglet (10eme) sur le score de 5-1. Les Dragons ont marqué grâce à Joris Bedin (6eme), Dylan Yeo (20eme), David Gilbert (21eme, 56eme) et Kelsey Tessier (39eme), alors que Jacob Sweeney à sauvé l'honneur pour les Basques à 54 secondes de la fin. Briançon (8eme) a décroché sa deuxième victoire de la saison et enfoncé un peu plus Mulhouse, qui a débuté la saison à -6 points en raison de problèmes financiers. Les Diables Rouges l'ont emporté 4-2 en Alsace après avoir fait la différence dans les sept dernières minutes alors que le score était de 2-2 depuis la 29eme. Quentin Fauchon (8eme), Antoine Torres (22eme), Rudolf Huna (54eme) et Filip Hudak (60eme) ont inscrit les buts de Briançon et Teemu Loizeau (44eme) et Timothé Quattrone (39eme) ceux de Mulhouse.



LIGUE MAGNUS / 4EME JOURNEE

Mardi 28 septembre 2021

Chamonix - Grenoble : 2-7

Mulhouse - Briançon : 2-4

Nice - Gap : 2-6

Rouen - Anglet : 5-1

Amiens - Cergy-Pontoise : 6-4

Bordeaux - Angers : 3-2