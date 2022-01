Hockey sur glace - Ligue Magnus (J37) : Rouen tombe chez la lanterne rouge

Silfver héros de Chamonix



🚨 #LIVE 🚨

🏒 CETTE VIIICTOOOOIIIIREEEEE !!! ET QUELLE VICTOIIIIRREEE !!!😍😍😍😍



Nos @PionniersHockey terrassent le Dragon rouennais et s'imposent 4-3 dans une rencontre explosive !💥



🎙 Sébastien Delemps à l'interview !#GoPionniers 🔴⚪️ pic.twitter.com/YZvesONwhv



— Pionniers Chamonix (@PionniersHockey) January 7, 2022

LIGUE MAGNUS / 37EME JOURNEE

Vendredi 7 janvier 2022

L'année 2022 commence par une grosse surprise en Ligue Magnus ! En raison des nombreux cas de covid au sein des effectifs, un seul match de la 37eme journée de saison régulière a pu se dérouler ce vendredi, et il a été le théâtre d'une grosse surprise. Chamonix, la lanterne rouge, s'est en effet imposé à domicile contre Rouen, qui tente une remontada au classement grâce à ses nombreux matchs en retard. Les Pionniers l'ont emporté 4-3 après un match à rebondissements.Clément Masson a ouvert le score pour Chamonix à la 22eme en supériorité numérique, mais Kelsey Tessier (34eme) et Vincent Nesa (39eme) ont donné l'avantage aux Normands. Un avantage de courte durée, car 34 secondes après le but de Nesa, Masson a marqué de nouveau pour égaliser.Chamonix a pris les commandes à la 43eme grâce à Vincent Kara, mais Nesa lui a répondu cinq minutes plus tard (3-3). Et finalement, à huit minutes de la fin du temps réglementaire, c'est le Finlandais Christian Silfver qui a offert la victoire aux Pionniers.Rouen, de son côté, est stoppé dans son élan et reste troisième, à seize points du leader Grenoble et à sept points du dauphin Angers, mais avec trois rencontres de plus à disputer. Les trois matchs prévus samedi en Ligue Magnus sont reportés, mais pas celui de dimanche, entre Gap et Chamonix.- Rouen : 4-3Bordeaux - Briançon, Gap - Amiens, Cergy-Pontoise - Grenoble