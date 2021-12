Hockey sur glace - Ligue Magnus (J36) : Grenoble cartonne, Rouen grappille

Seulement la moitié des matchs de la 36eme journée de Ligue Magnus ont pu se dérouler ce jeudi, en raison de la pandémie de coronavirus qui a entrainé le report de trois rencontres. Le leader Grenoble fait partie des équipes qui ont pu jouer, et les Brûleurs de Loups n'ont pas fait dans le détail, en écrasant Briançon, avant-dernier, sur le score de 9-3. Les Isérois ont inscrit trois buts dans chaque quart-temps, par Jere Rouhiainen (9eme, 58eme), Markus Poukkula (18eme, 54eme), Julien Munoz (19eme), Jani Tuppurainen (22eme), Damien Fleury (36eme), Aurélien Dair (38eme) et Nicolas Deschamps (52eme), alors que Briançon avait cru à la remontada en revenant de 0-4 à 3-4 en quatre minutes grâce à Quentin Berthon (30eme), Nicolas Ruel (32eme) et Bastien Colomban (34eme). Mais les Diables Rouges n'ont plus réussi à marquer ensuite et concèdent donc leur 21eme défaite en 27 matchs. A noter que Poukkula termine avec sept points, puisqu'il a ajouté sept passes décisives à ses deux buts !

Mulhouse surprend Nice

Grenoble compte 62 points, soit neuf de plus que son dauphin Angers, qui a été battu 1-0 à domicile par le troisième, Rouen, qui revient à respectivement 16 et 7 points des Grenoblois et des Angevins, mais avec quatre matchs en plus à disputer. Les Dragons ont marqué à la 11eme minute par Enzo Cantagallo et ont tenu jusqu'au bout. Le troisième match de la soirée a vu la victoire des Scorpions de Mulhouse (10emes) sur le score de 2-0 chez les Aigles de Nice (7emes), grâce à des buts de Phil Pietroniro à la 9eme minute et de Jordan Mugnier à la 42eme. Les prochains matchs de Ligue Magnus sont prévus, si tout va bien, les 6 et 7 janviers prochains.



LIGUE MAGNUS / 36EME JOURNEE

Jeudi 30 décembre 2021

Nice - Mulhouse : 0-2

Grenoble - Briançon : 9-3

Angers - Rouen : 0-1



Reportés pour cause de covid : Amiens - Anglet, Cergy-Pontoise - Bordeaux et Gap - Chamonix