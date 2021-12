Hockey sur glace - Ligue Magnus (J32) : Nice s'impose à Briançon aux tirs au but

Hormis Mulhouse - Chamonix, reporté pour cause de covid, les cinq matchs de la 32eme journée de Ligue Magnus se déroulent en ce début de semaine, et c'est le match entre Briançon et Nice qui ouvrait le bal ce lundi soir. Les Aigles, huitièmes du classement, sont allés l'emporter aux tirs au but à Briançon, avant-dernier. Les Diables Rouges avaient pourtant bien entamé la rencontre en menant 2-0 à la fin du premier quart, grâce à Samuel Zahradnik (16eme) et Thomas Carminati (20eme). Mais les Niçois ont renversé le match en seulement dix minutes, pour mener 3-2 grâce à Emil Bagin (22eme), Julius Valtonen (25eme) et Ondrej Kopta (32eme). A huit minutes de la fin, Kopta a marqué un nouveau but, en supériorité numérique, et Nice pensait peut-être avoir fait le plus dur (2-4).

Zahradnik arrache la prolongation

Mais Briançon a su trouver les ressources pour revenir à 4-4, grâce à Rudolf Huna (56eme) et surtout Zahradnik, qui a marqué à une seconde de la fin ! Les deux équipes ont alors disputé une prolongation, où aucun but n'a été marqué, et tout s'est donc joué aux tirs au but. Lors de cette séance, Zahradnik a été le seul joueur de Briançon à tromper le gardien adverse, alors que Kopta et Radomir Heizer ont marqué pour Nice, qui remporte donc cette rencontre. Les Aigles signent leur dixième victoire en 22 matchs et comptent 27 points, alors que Briançon encaisse sa 19eme victoire en 24 matchs et compte 17 points, un de plus que la lanterne rouge Chamonix.



LIGUE MAGNUS / 32EME JOURNEE

Lundi 20 décembre 2021

Briançon - Nice : 4-5 tab



Mardi 21 décembre 2021

20h15 : Grenoble - Gap

20h15 : Amiens - Rouen

20h30 : Anglet - Bordeaux

20h30 : Cergy-Pontoise - Angers



Le match Mulhouse - Chamonix a été reporté en raison de cas de covid chez les Pionniers.