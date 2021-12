Hockey sur glace - Ligue Magnus (J32) : Grenoble enchaîne, Angers tombe à Cergy

Troisième victoire de suite pour Grenoble, solide leader de Ligue Magnus ! Les Brûleurs de Loups ont remporté leur 18eme victoire en 22 matchs ce mardi à l'occasion de la 32eme journée. Les Isérois ont dominé Gap (5eme) sur le score de 4-1. Alors que les Rapaces avaient ouvert le score à la 23eme minute par Bostjan Golicic, Grenoble a inscrit quatre buts en 18 minutes pour renverser le match, grâce à Adel Koudri (27eme), Damien Fleury (37eme), Valentin Grossetête (40eme) et Nicolas Deschamps (45eme). Les Brûleurs de Loups comptent désormais neuf points d'avance sur Angers, qui a perdu 3-1 sur la glace de Cergy (4eme). Steven Owre (2eme), Ryan Tait (39eme) et Denny Kearney (55eme) ont marqué les buts des Jokers, alors que Patrick Coulombe avait égalisé à la 19eme.

Rouen se rapproche

Rouen profite de ce faux-pas angevin pour revenir à cinq points, avec trois matchs à disputer en plus. Les Dragons sont allés s'imposer 4-3 sur la glace d'Amiens (6eme) après un match à rebondissements. Les Gothiques menaient 2-0 après neuf minutes grâce à Stanislav Lopachuk (4eme) et Tomas Simonsen (9eme), mais les Normands ont égalisé au coeur du deuxième tiers par Loïc Lamperier (32eme) et Rolands Vigners (34eme). Puis Lopachuk a redonné l'avantage à Amiens à la 41eme, avant que Jordan Hervé égalise à la 50eme et que Kelsey Tessier ne donne la victoire à Rouen à cinq minutes de la fin. Enfin, le dernier match de la soirée a vu la large victoire d'Anglet (9eme) contre Bordeaux (7eme) sur le score de 5-1 grâce à Emils Gegeris (2eme), Anton Vasilyev (16eme), Peter Hrehorcak (24eme), Thomas Decock (38eme) et Alexei Polodyan (56eme) alors que Robin Lamboley avait réduit l'écart à la 46eme.



LIGUE MAGNUS / 32EME JOURNEE

Lundi 20 décembre 2021

Briançon - Nice : 4-5 tab



Mardi 21 décembre 2021

Grenoble - Gap : 4-1

Amiens - Rouen : 3-4

Anglet - Bordeaux : 5-1

Cergy-Pontoise - Angers : 3-1



Le match Mulhouse - Chamonix a été reporté en raison de cas de covid chez les Pionniers.