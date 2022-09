Hockey sur glace - Ligue Magnus (J3) : Deux matchs reportés en raison du Covid-19

🗓️⚠️ Conformément au protocole sanitaire de la FFHG (cas de Covid-19), le match @les_jokers 🆚 @Gothiques_AHE initialement prévu ce vendredi 16 septembre (J3) est reporté #SLMHockey

— Synerglace Ligue Magnus (@LigueMagnus) September 15, 2022

Les Diables Rouges de Briançon sont cas contact

Le Covid-19 refait des siennes. Ce jeudi, via son compte Twitter officiel, la Ligue Magnus de hockey sur glace a annoncé que cette saison 2022-23 se retrouve déjà perturbée : "Conformément au protocole sanitaire de la FFHG (ndlr : Fédération française de hockey sur glace) (cas de Covid-19), le match entre les Jokers de Cergy-Pontoise et les Gothiques d'Amiens initialement prévu ce vendredi 16 septembre (J3) est reporté."Outre cette première rencontre, une autre match a également subi le même sort, et pour les mêmes raisons. Ces deux rencontres comptant ainsi pour la troisième journée de la saison régulière de Ligue Magnus, soit le championnat de France de hockey sur glace.En effet, il s'agit du match opposant l'Hormadi d'Anglet aux Diables Rouges de Briançon. Si aucun cas de Covid-19 n'a ainsi été recensé chez ces derniers, les Diables Rouges sont, malgré tout, cas contact. Dans la mesure où ce sont bel et bien eux qui avaient alors affronté Cergy-Pontoise, pas plus tard que mardi dernier. Et comme Cergy-Pontoise contre Amiens, ce match aurait également dû se tenir ce vendredi soir.A 20h00, Mulhouse reçoit Nice. Alors qu'à 20h30, Angers et Gap évolueront également dans leur antre, respectivement contre Rouen et face à Chamonix Mont-Blanc. En ce début de saison, alors que certaines équipes ont déjà disputé un total de deux matchs, d'autres un, voire zéro comme c'est le cas pour Grenoble, c'est ainsi Cergy-Pontoise qui occupe provisoirement la tête du classement du championnat de France de hockey sur glace.