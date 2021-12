Hockey sur glace - Ligue Magnus (J28) : Le Classico pour Grenoble

LE SAUVEUR FLEURY !!!!



LIGUE MAGNUS / 28EME JOURNEE

Vendredi 10 décembre 2021

Ce vendredi était jour de Classico en Ligue Magnus, avec le match entre les deux plus beaux palmarès des dernières années, Grenoble, leader après 19 matchs, et Rouen, un peu en retard (5eme avec trois matchs de moins) mais qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, une première pour un club français. Et ce sont les Brûleurs de Loups qui l'ont emporté 3-2 à domicile dans le choc de cette 28eme journée. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup, Rolands Vigners ouvrant le score à la 7eme pour Rouen, avant que Kyle Hardy n'égalise une minute et demie plus tard pour Grenoble. Les Normands ont repris l'avantage à la 31eme par Joris Bedin,, grâce à des buts de Danick Bouchard (19eme, 53eme), Philippe Halley (31eme), Maurin Bouvet (39eme), Jerret Smith (50eme) et Riley Guenther (51eme), alors que Jesse Pelamo avait marqué le but du 3-1 à la 43eme. Cergy-Pontoise, troisième, a cartonné également, avec une victoire 6-2 contre Mulhouse, la lanterne rouge. Steven Owre (16eme), Aku Kestila (34eme, 52eme), Pierre-Charles Hordelalay (44eme), Denny Kearney (52eme) et Charles Levesque (57eme) ont inscrit les buts des Jokers alors que Matthew Pistilli a signé un doublé pour les Scorpions (14eme et 50eme).Enfin, deux équipes se sont imposées 3-2 après prolongation. Il s'agit tout d'abord Amiens, septième, vainqueur de Chamonix, avant-dernier. Spencer Naas (29eme) et Aziz Baazzi (42eme) ont marqué les buts des Gothiques et Phil Marinaccio (2eme) et Tomas Kudelka (36eme) ceux des Pionniers dans le temps réglementaire, et Alexandre Boivin a finalement donné la victoire à son équipe après 41 secondes de prolongation. Enfin, Anglet (9eme) s'est imposé sur le même score à Briançon (10eme)., avant que ce même Polodyan n'offre la victoire aux Haut-Alpins après seulement 20 secondes de prolongation.Briançon -: 2-3 ap- Chamonix : 3-2 ap- Rouen : 3-2- Mulhouse : 6-2- Nice : 6-1Gap – Bordeaux