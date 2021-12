Hockey sur glace - Ligue Magnus (J27) : Angers revient sur Grenoble

Il n'y a plus que trois points d'écart entre Grenoble et Angers en tête de la Ligue Magnus, après respectivement 19 et 20 matchs pour ces équipes. Les Ducs l'ont emporté largement contre Bordeaux alors que les Brûleurs de Loups se sont inclinés aux tirs au but à Nice. Lors de ce match de la 27eme journée, Angers s'est imposé 6-1 contre les sixièmes du classement, grâce à des buts de Dannick Bouchard (3eme), Kevin Dusseau (11eme), Patrick Coulombe (18eme), Maurin Bouvet (27eme), Tommy Giroux (48eme) et Loïc Farnier (49eme), alors qu'Austin Fyten avait réduit l'écart pour les Boxers à la 16eme. Nice (7eme) et Grenoble, de leur côté, étaient à égalité 3-3 au terme du temps réglementaire, après des buts de Radomir Heizer (9eme), Ondrej Kopta (35eme) et Romain Carpentier (37eme) pour les Aigles et Dylan Fabre (27eme), Joël Champagne (32eme) et Damien Fleury (59eme), et après une prolongation sans le moindre but, Nice a inscrit deux tirs au but, alors que Grenoble est resté fanny.

Ruel héros de Briançon

Cergy-Pontoise, cinquième, a mis fin à une série de trois défaites en l'emportant 5-2 contre Amiens, huitième, grâce à des buts de Steven Owre (5eme), Charles Levesque (16eme), Aku Kestila (24eme et 45eme) et Pierre-Charles Hordelalay (33eme), contre des buts d'Elgin Pearce (23eme) et Alexandre Boivin (44eme). Enfin, dans un match du bas de tableau, Briançon, dixième, a dominé la lanterne rouge Chamonix sur le score de 2-1 après prolongation après un but de Thomas Carminati à la 19eme et le but de la victoire signé Nicolas Ruel après 3'16 d'overtime, alors que Vincent Kara avait ouvert le score pour les Pionniers.



LIGUE MAGNUS / 27EME JOURNEE

Mardi 7 décembre 2021

Briançon - Chamonix : 2-1 ap

Nice - Grenoble : 4-3 tab

Angers - Bordeaux : 6-1

Cergy-Pontoise - Amiens : 5-2



Le match Mulhouse - Gap est reporté en raison de cas de covid chez les Rapaces, et le match Anglet - Rouen est reporté car les Dragons jouent en Ligue des Champions.