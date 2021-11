Hockey sur glace - Ligue Magnus (J24) : Rouen manque l'occasion

Futur quart de finaliste de la Ligue des Champions (une première pour un club français), Rouen avait l'occasion de remonter au classement de la Ligue Magnus, en disputant un match en retard de la 24eme journée ce mardi contre Anglet. Mais les Dragons se sont ratés, en s'inclinant sur le score de 2-1 au Pays basque. Ce match entre le quatrième et le neuvième du championnat a mis du temps à se dénouer. Il n'y a en effet pas eu de but pendant 50 minutes ! Mais la situation a fini par se décanter avec l'ouverture du score du Russe Alexei Polodyan en faveur d'Anglet. Son coéquipier letton Emils Gegeris a corsé l'addition un peu plus de quatre minutes plus tard. Rouen est enfin parvenu à marquer grâce au Canadien Mark Flood à 38 secondes de la fin, mais les Dragons n'ont pas réussi à égaliser dans le court laps de temps qu'il restait.

Rouen enchaîne dès mercredi

Il s'agit donc de la quatrième défaite en quinze matchs des Normands, qui restent à dix points du leader et grand rival Grenoble (mais avec encore deux matchs en plus à jouer). Quant aux joueurs d'Anglet, ils signent leur sixième victoire en 19 matchs et se retrouvent à sept points du Top 8 synonyme de qualification pour les play-offs. Dès mercredi, Rouen va de nouveau jouer un match, à Bordeaux, à deux heures de route d'Anglet, en quarts de finale de la Coupe de France. Des Bordelais qui sont classés sixièmes de la Ligue Magnus et pourraient bien donner du fil à retordre aux Dragons.