Hockey sur glace - Ligue Magnus (J23) : Rouen enchaîne, Grenoble cartonne

Même si la fête a été belle après leur qualification historique pour les quarts de finale de la Ligue des Champions (une première pour un club français) mercredi, Rouen a rapidement repris le chemin de la Ligue Magnus, et ce vendredi pour le compte de la 23eme journée, les Dragons (3emes) n'ont fait qu'une bouchée de Mulhouse, avant-dernier. Malgré un premier tiers sans le moindre but, ils ont cartonné en marquant quatre buts en huit minutes, pour un score final de 6-0 avec des réalisations de Kelsey Tessier (28eme), Joris Bedin (36eme, 41eme), Loïc Lamperier (45eme), David Gilbert (45eme) et Rolands Vigners (49eme). Dix points devant Rouen (et avec trois matchs disputés en plus), Grenoble est toujours leader, après sa large victoire 5-1 au détriment de Cergy (4eme). Nicolas Deschamps (12eme, 36eme), Flavian Dair (14eme), Sacha Treille (18eme) et Joël Champagne (48eme) ont inscrit les buts des Brûleurs de Loups, alors que Denny Kearney avait ouvert le score pour les Jokers à la 9eme.

Angers renverse Gap

Angers est troisième, suite à beau succès 4-3 sur la glace de Gap, cinquième. Nicolas Ritz avait ouvert le score pour les Ducs à la 13eme, puis Mathieu Mony (25eme), Benjamin Lagarde (32eme) et Dimitri Thillet (33eme) ont donné une belle avance aux Rapaces, avant que les Angevins ne s'imposent grâce à trois buts dans le dernier tiers, signés Teo Sarlieve (48eme), Robin Gaborit (56eme) et Tommy Giroux (58eme). Bordeaux (6eme) a remporté son troisième match de suite, contre Chamonix (10eme) sur le score de 2-1 après avoir été mené 1-0 jusqu'à huit minutes de la fin (but de Christian Silfver à la 31eme pour les Pionniers, buts de Louis Belisle à la 53eme et Kevin Spinozzi à la 57eme pour les Boxers). Dans un match du ventre mou, Nice (7eme) a pris le meilleur sur Amiens (8eme) sur le score de 3-2, grâce à Ondrej Kopta (9eme), Loïc Chabert (14eme) et Romain Carpentier (40eme), contre des buts de Tomas Simonsen (15eme) et Stanislav Lopachuk (35eme) pour les Gothiques.

Anglet au bout de la nuit

Enfin, le match le plus riche en suspense de la soirée opposait Anglet, neuvième, à la lanterne rouge Briançon, et les Basques l'ont emporté 4-3 après la séance de tirs au but. Le score était de 3-3 après le temps réglementaire et la prolongation, suite aux buts de Nicolas Arrossamena (22eme), Peter Hrehorcakk (27eme) et Juho Makela (31eme) pour Anglet, alors que Charles Schmitt avait signé un triplé (37eme, 53eme, 55eme) pour Briançon, et les Basques ont réussi deux de leurs tirs au but, contre aucun pour les Diables Rouges, qui restent bons derniers.



LIGUE MAGNUS / 23EME JOURNEE

Vendredi 26 novembre 2021

Nice - Amiens : 3-2

Bordeaux - Chamonix : 2-1

Grenoble - Cergy-Pontoise : 5-1

Rouen - Mulhouse : 6-0

Gap - Angers : 3-4

Anglet - Briançon : 4-3 tab