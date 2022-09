Nice déroule

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 2EME JOURNEE

Dimanche 11 septembre 2022

Mardi 13 septembre 2022

Samedi 4 février 2023

Excellent début de saison en Ligue Magnus pour Mulhouse ! Large vainqueurs de Briançon en ouverture, les Scorpions sont allés s'imposer 3-2 à Amiens (battu 3-2 à Bordeaux pour ses débuts) ce mardi lors de la 2eme journée. Les deux équipes se sont répondu coup pour coup, même si aucun but n'a été inscrit dans le dernier tiers,. Mais Mulhouse n'occupe pas la tête du classement, puisque le club a été pénalisé de six points en début de saison en raison de problèmes financiers, et compte donc... zéro point après deux journées. Le leader se nomme Cergy-Pontoise, après son succès aux tirs au but sur la glace de Briançon : 2-3. Bazevics a ouvert le score à 13eme pour les Diables Rouges, puis Coulombe a égalisé à la 28eme pour les Jokers, avant que Burzik ne redonne l'avantage à Briançon à la 44eme, et que Salonen n'arrache la prolongation à treize minutes de la fin. Aucun but n'a été inscrit dans la prolongation, et ce sont finalement les Franciliens qui ont arraché la victoire en gagnant la séance de tirs au but 2-0.Nice occupe la troisième place du classement, grâce à son large succès 5-1 sur Bordeaux. Les Boxers avaient pourtant ouvert le score dès la 4eme minute par Legault, mais ils ont ensuite subi la vague niçoise,. Enfin, dans un match entre deux équipes qui s'étaient inclinées lors de la 1ere journée, Chamonix a dominé Anglet sur le score de 4-2. Les Pionniers n'ont pas fait dans le détail en menant 4-0 grâce à Terrier (7eme, 27eme), Alanne (19eme) et Masson (26eme), puis Schmitt (40eme) et Nikulin (24eme) ont sauvé l'honneur pour les Basques. Le dernier match de cette 2eme journée, qui sera le choc entre Grenoble et Rouen, les derniers champions, ne se déroulera qu'en février.Gap -: 1-3Briançon -: 2-3 tab- Anglet : 4-2Amiens -: 2-3- Bordeaux : 5-1Grenoble - Rouen