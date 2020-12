Hockey sur glace - Ligue Magnus (J17) : Rouen toujours intraitable

Rouen au septième ciel ! Si le début de cette saison de Ligue Magnus est tronqué en raison des matchs reportés pour cause de pandémie de coronavirus, les résultats restent les mêmes pour les Dragons : des victoires et encore des victoires. Les Normands ont en effet enchaîné leur septième succès en sept matchs de championnat ce vendredi lors de la 17eme journée, sur la glace de Briançon, la lanterne rouge, qui concède de son côté sa cinquième défaite en six matchs.

Rouen a démarré fort

Il n'y a pas eu le moindre suspense lors de cette partie, que Rouen a remportée sur le score de 5-0. Après sept minutes de jeu, le score était déjà de 2-0 en faveur des Normands, après un but de Rolands Vigners (2eme) et un autre de Joel Caron (7eme) en supériorité numérique. Maxim Lamarche a marqué le seul but rouennais du deuxième tiers-temps, à la 22eme minute, puis Pierre Crinon et Loic Lamperier ont corsé l'addition aux 47eme et 58eme minute. Voilà donc une victoire nette et sans bavure pour les Dragons, qui sont en tête de la Ligue Magnus, avec 21 points, alors qu'ils ont disputé trois matchs de moins que leur dauphin, Nice, qui compte 15 points (5 victoires, 5 défaites). La semaine prochaine, Rouen recevra Bordeaux (5eme) alors que Briançon recevra Angers (6eme) le 28 décembre. La date des autres matchs de cette 17eme journée de Ligue Magnus n'a pas encore été fixée.



LIGUE MAGNUS / 17EME JOURNEE

Vendredi 11 décembre 2020

Briançon - Rouen : 0-5



Dates à définir :

Angers - Cergy-Pontoise

Amiens - Anglet

Grenoble - Bordeaux

Chamonix - Mulhouse

Nice - Gap