Hockey sur glace - Ligue Magnus (J17) : Grenoble s'accroche au podium

Alors que Rouen est assuré de finir champion de France de cette saison 2020-21 réduite à 44 matchs de saison régulière et sans play-offs, devant Angers, Grenoble s'accroche pour essayer de terminer troisième. Les Brûleurs de Loups sont toujours sur le podium, après leur victoire 4-2 contre Bordeaux (7eme) dans un match en retard de la 17eme journée de Ligue Magnus. Les Isérois menaient 2-1 à l'issue du premier tiers, grâce à des buts de Dylan Fabre (8eme) et Aurélien Dair (17eme), contre un but d'Olivier Labelle (12eme).

Grenoble doit enchaîner dès vendredi

Yann Sauve, à la 22eme minute, a redonné deux buts d'avance à Grenoble en supériorité numérique, avant que Mark Hurtubise ne réduite l'écart en faveur des Boxers à la 30eme. Finalement, Kyle Hardy a inscrit le dernier but grenoblois à deux minutes de la fin. C'est donc une douzième victoire cette saison pour les Brûleurs de Loups, qui enchaîneront dès vendredi avec la réception d'Anglet. Bordeaux s'incline de son côté pour la onzième fois, et ira à Briançon samedi.



Fin du match et victoire des #BDL 4-2 face aux @BoxersBordeaux ! Prochain match demain même heure face à @HormadiElite !

Score offert par @GazElecGrenoble pic.twitter.com/6vEKcBzf8s

— Brûleurs De Loups (@bruleursdeloups) March 25, 2021

LIGUE MAGNUS / 17EME JOURNEE

Vendredi 11 décembre 2020

Vendredi 22 janvier 2021

Vendredi 5 février 2021

Vendredi 12 février 2021

Mardi 9 mars 2021

Jeudi 25 mars 2021

Briançon -: 0-5Amiens -: 2-4- Cergy-Pontoise : 4-3 apChamonix -: 0-4Nice -: 1-2- Bordeaux : 4-2