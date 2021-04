Hockey sur glace - Ligue Magnus (J14) : Gap finit sur une défaite

|| GAP x AMIENS ||



Quelle victoire ! Et ce n’est pas un poisson d’avril 💪. Nos Gothiques l’emportent 3-2 dans un match difficile face à Gap.



Il reste un objectif, un match, une victoire ! Rendez-vous demain soir à 19h face à Nice !



Allez les Gothiques! ⚫️🔴

Il était temps que la saison se termine pour Gap ! Les Rapaces, assurés de finir quatrièmes de cet exercice 2020-21 de Ligue Magnus réduit à 22 matchs de saison régulière (sans play-offs), au lieu de 44, ont subi leur troisième défaite en quatre matchs ce jeudi contre Amiens, lors d'un match en retard de la 14eme journée, qui était leur dernière rencontre de la saison.Après seize minutes de jeu, les Gothiques menaient déjà en effet 3-1, grâce à Alexandre Boivin (7eme) et un doublé de Jérémie Romand (12eme et 16eme), contre un but de Dimitri Thillet (10eme). Julien Correia a réduit l'écart en faveur de Gap à la 39eme, mais aucun but n'a ensuite été inscrit jusqu'à la fin de la partie. Les Rapaces terminent donc la saison avec un total de 37 points, et un bilan de 14 victoires et 9 défaites. Amiens, de son côté, se déplacera à Nice vendredi, pour l'un des deux derniers matchs de la saison (l'autre rencontre opposera Grenoble à Rouen, d'ores et déjà sacré champion de France), avec une chance de finir sixième devant Bordeaux.Bordeaux -: 3-6Cergy-Pontoise -: 4-8- Chamonix : 9-2- Briançon : 6-0- Nice : 3-0Gap -2-3