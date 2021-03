Hockey sur glace - Ligue Magnus (J13) : Angers frappe un grand coup

⏱️ | Fin de match



Les @DucsdAngers remportent ce match de @LigueMagnus plutôt animé à Pôlesud ; et bouclent leur voyage avec 3 victoires pour autant de matchs.



Grenoble 3️⃣ - 6️⃣ Angers#GoDucsGo | #SLMHockey | #SportAngers | #LaDalleAngevine | #EnsembleVersLesSommets pic.twitter.com/no43Wrn6o2

— Les Ducs d'Angers (@DucsdAngers) March 11, 2021

Deux points de retard pour Angers

Et si les Ducs d'Angers remportaient leur premier titre de champions au terme de cette saison 2020-21 très spéciale ? Alors que la Fédération française des sports de glace a décidé mercredi qu'il n'y aurait pas de play-offs et que le titre de champion de France serait attribué au terme des 22 journées de la saison régulière, le 3 avril, Angers peut se mettre à rêver. Les Angevins, deuxièmes derrière Rouen, ont en effet sans doute écarté de la course au titre Grenoble, champion 2019, en allant s'imposer 6-3 chez les Brûleurs de Loups ce jeudi en match en retard de la 13eme journée. Les Ducs vont définitivement pouvoir regarder vers le haut !Ils ont parfaitement entamé la rencontre en menant 2-0 à l'issue du premier tiers, grâce à Sébastien Sylvestre (14eme) et Cédric Di Dio Balsamo (18eme). Tommy Giroux a enfoncé le clou à la 27eme, mais Grenoble a réduit l'écart en moins d'une minute par Kyle Hardy (34eme) et Julien Munoz (35eme).Aurélien Dair a sauvé l'honneur à la 55eme pour les Brûleurs de Loups, mais Robin Gaborit a ajouté un nouveau but pour les Ducs à deux minutes de la fin. Grâce à cette quinzième victoire en vingt matchs, Angers ne compte plus que deux points de retard sur le leader rouennais, mais les Dragons ont encore quatre matchs de plus à disputer. Ce donc eux qui ont leur destin entre les mains, mais les Angevins pourraient profiter du moindre faux-pas.