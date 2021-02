Hockey sur glace - Ligue Magnus (J12) : Cergy domine Amiens

| FIN DU MATCH |



Les Jokers s'imposent à domicile sur le score de 3-1 face aux @Gothiques_AHE



Buteurs :

36' #9 Kevin LORCHER

48' #18 Max KALTER

59' #12 Kevin DA COSTA#Letsgojokers #JOKSVSGOTH pic.twitter.com/X69T3b3igi

— Les Jokers (@les_jokers) February 13, 2021

Rouen toujours leader

LIGUE MAGNUS / 12EME JOURNEE

Samedi 23 janvier 2021

Samedi 13 février 2021

Samedi 6 mars 2021

Vendredi 19 mars 2021

Samedi 27 mars 2021

Dimanche 28 mars 2021

Victoire-défaite-victoire-défaite... Les Jokers de Cergy suivent ce rythme depuis un mois en Ligue Magnus, et ce samedi, c'était un jour de victoire. Les promus se sont imposés 3-1 contre Amiens lors d'un match de la 12eme journée.Mais moins de deux minutes plus tard, les Gothiques ont égalisé par Nicolas Leclerc. Cergy a finalement attendu le dernier tiers pour faire la différence, en marquant deux buts, par Max Kalter à la 49eme et Kevin Da Costa à 36 secondes de la fin, dans le but vide.Cette victoire fait le plus grand bien aux joueurs du Val d'Oise, qui sont dixièmes, avec désormais le même nombre de points qu'Amiens et Chamonix-Mont Blanc, mais après avoir disputé deux matchs de moins que ces deux équipes. Les quatre autres rencontres de cette 12eme journée de Ligue Magnus se dérouleront en mars.Lors de cette saison régulière qui ne comptera que 22 matchs au lieu de 44 en raison de la tenue des rencontres à huis clos, les équipes ont actuellement joué entre 11 et 17 matchs.Briançon -: 4-8- Amiens : 3-1Rouen - MulhouseAngers - ChamonixNice - AngletGap - Bordeaux