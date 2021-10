Hockey sur glace - Ligue Magnus (J10) : Grenoble toujours en tête, Gap s'arrache

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAALLLL !!!

GOLICIC DONNE LA VICTOIRE À SON ÉQUIPE !! @Lesrapacesdegap peuvent exulter !! Ils ont été chercher cette victoire avec les tripes ! @les_jokers n'ont pas démérité ! Loin de là !

Score: 5-4 #VendrediHockey @LigueMagnus pic.twitter.com/qn9oxqYnPd

— Sport en France (@sport_en_france) October 15, 2021

Bordeaux sur le fil, Rouen enchaîne

LIGUE MAGNUS / 10EME JOURNEE

Vendredi 15 octobre 2021

Septième victoire en huit matchs pour Grenoble ! Tout va bien pour les Brûleurs de Loups, qui se sont imposés 4-2 à Anglet (8eme) et restent en tête de la Ligue Magnus. Les Isérois ont mené 3-0 grâce à Sébastien Bisaillon (16eme), Aurélien Dair (25eme) et Adel Koudri (29eme), puis Thomas Decock (30eme) a réduit l'écart pour les Basques, avant que Nicolas Deschamps ne corse l'addition pour Grenoble 24 secondes plus tard. Le but de Kevin Massy à six minutes de la fin pour Anglet restera anecdotique. Angers est deuxième, avec avoir signé une quatrième victoire de suite, à Nice (10eme). Les Ducs ont marqué un but dans chaque quart-temps, par Patrick Coulombe (13eme), Cédric Di Dio Balsamo (28eme) et Tommy Giroux (49me).Le score était de 2-2 à la fin du premier tiers après des buts d'Arnaud Faure (5eme) et Bostjan Golicic (12eme) pour les Rapaces et de Pierre-Charles Hordelalay (1ere) et Louis Petit (8eme) pour les Jokers. Puis Gap a remporté le deuxième tiers 2-0 grâce à Arturs Mickevics (34eme) et Chad Langlais (39eme), mais Cergy a égalisé en gagnant le dernier tiers 2-0 à son tour (Hordelalay à la 48eme, Brien Diffley à la 52eme). Il a donc fallu disputer une prolongation, et c'est Golicic qui a enfilé le costume de héros en marquant après 3'43.Bordeaux, quatrième, a tenu son rang en disposant de Briançon, neuvième. Mais ce fut dur pour les Boxers, qui ont dû attendre la 59eme minute et le but de Maxime Legault pour arracher la victoire, alors qu'Alexandre Mulle avait ouvert le score à la 10eme et que Rudolf Huna avait égalisé à la 12eme pour les Diables Rouges. Rouen (5eme), de son côté, a signé sa troisième victoire de suite, en écrasant Chamonix (11eme) sur le score de 4-0 grâce à Joël Caron (28eme), Andrew Johnston (37eme, 39eme) et David Gilbert (53eme).Phileas Perrenoud (5eme), Phil Pietroniro (17eme, 45eme), Antonin Germond (25eme), Kevin Hecquefeuille (29eme, 56eme) et Timothé Quattrone (33eme) ont inscrit les buts alsaciens, et Antonin Plagnat (17eme), Skylar Pacheco (23eme), Joey West (40eme) et Florian Sabatier (54eme) ceux des Picards.- Amiens : 7-4Nice -: 0-3- Chamonix : 4-0- Briançon : 2-1Anglet -: 2-4- Cergy-Pontoise : 5-4 ap