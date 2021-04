Hockey sur glace - Ligue Magnus (J10 et J15) : Le Clasico pour Grenoble

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Vendredi 2 avril 2021

10eme journée

15eme journée

La saison 2020-21 ne pouvait pas se terminer avec une plus belle affiche, même s'il n'y avait pas d'enjeu. Dans un match en retard de la 15eme journée de Ligue Magnus, Rouen, d'ores et déjà sacré champion de France, s'est incliné 3-2 sur la glace de Grenoble, dans le clasico du hockey français entre les deux meilleures équipes des dernières années. Cette saison, les Brûleurs de Loups ne finiront que troisièmes, derrière Angers, mais ils ont mis un point d'honneur à battre l'équipe qui leur a succédé au palmarès (le titre n'a pas été attribué en 2020 en raison de l'arrêt de la saison suite à la pandémie de coronavirus). Si Anthony Guttig, le troisième meilleur marqueur de points du championnat (6 buts, 21 passes) a ouvert le score pour Rouen à la 12eme minute, Alex Aleardi a égalisé cinq minutes plus tard, puis Yann Sauve (23eme) et Maxime Legault (37eme) ont donné une belle avance aux Isérois. Le but de Quentin Tomasino à la 45eme pour les Dragons restera anecdotique.Un peu plus tôt, le spectacle avait été au rendez-vous à Nice, avec la victoire aux tirs au but d'Amiens, sixième, face aux Aigles (9emes). Les Azuréens menaient 2-0 à la fin du premier tiers grâce à Peter Hrehorcak (15eme) et Martin Metejicek (19eme), puis Alexandre Boivin a réduit l'écart pour les Gothiques à la 28eme, avant que Michal Popelka ne donne deux buts d'avance à Nice à la 29eme. Amiens est parvenu à égaliser grâce aux buts de Baptiste Bruche (43eme) et Thomas Suire (48eme), puis Popelka a inscrit le quatrième but niçois à la 53eme, avant que Bruche n'arrache la prolongation pour Amiens à 4'24 de la finLes Gothiques terminent donc la saison avec 32 points, 11 victoires et 11 défaites, et Nice avec 27 points, 11 victoires et 15 défaites. La saison 2020-21 se referme donc ce vendredi, après des péripéties liées à la crise sanitaire et un changement de formule (pas de play-offs). En espérant que l'exercice 2021-22 puisse se dérouler normalement ou presque...Nice -: 4-5 tab- Rouen : 3-2