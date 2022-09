Hockey sur glace - Ligue Magnus (J1) : Rouen s'offre Nice, Gap frappe fort d'entrée

Le premier triplé de la saison pour Joubert

LIGUE MAGNUS / 1ERE JOURNEE

Vendredi 9 septembre 2022

Samedi 10 septembre 2022

Dimanche 23 octobre 2022

C'est parti pour une nouvelle saison de Ligue Magnus, où les équipes vont tenter de stopper Grenoble, sacré champion la saison passée. Les Brûleurs de Loups, qui disputent actuellement la Ligue des Champions (ils sont derniers du groupe G avec trois défaites en trois matchs, et encore trois rencontres à disputer), ne disputeront leur match de la 1ere journée de Ligue Magnus que le 23 octobre, mais huit équipes ont débuté leur saison ce vendredi soir.Si Mickevics avait ouvert le score pour les Aigles, Mallet puis Tessier ont permis aux Normands de passer devant. Mais Belisle a égalisé pour Nice en fin de deuxième tiers, avant que Maia et Tomasino ne donnent la victoire aux Dragons en fin de match.Le carton du soir est à mettre à l'actif de Gap, qui n'a fait qu'une bouchée d'Anglet, battu 1-11 à domicile ! Les Rapaces ont marqué dix buts entre la 2eme et la 54eme minute, par Joubert (triplé), Gutierrez, Correia (doublé), Sislannikovs, Golicic, Langlais, Meisaari et Rohat, et à six minutes de la fin, les Basques ont sauvé l'honneur par un but de Zago.Enfin, Bordeaux a dominé Amiens sur le score de 3-2, en marquant trois buts durant les 34 premières minute par Vallier, Lemaitre et Legault, avant de se faire peur dans les dix dernières minutes en encaissant des buts de Bouchard et Ruel. Samedi, Cergy-Pontoise reçoit Chamonix.- Briançon : 5-1- Amiens : 3-2- Nice : 4-2Anglet -: 1-11Cergy-Pontoise - ChamonixAngers - Grenoble