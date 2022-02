Hockey sur glace - Ligue Magnus : Grenoble régale, Bordeaux assure

Fin de série pour les Boxers



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Mercredi 9 février 2022

Les Brûleurs de Loups enchaînent à nouveau. Après une petite période de moins bien, matérialisée par deux défaites fin janvier, Grenoble a signé ce mercredi soir une troisième victoire de suite en Ligue Magnus.D'entrée les joueurs du Finlandais Jyrki Aho ont pris les devants par l'intermédiaire de son compatriote Jere Rouhiainen (6eme). Peu après, ce dernier a été passeur pour le but du break signé Sacha Treille (11eme). Décidément intenable contre les Aigles, le Finlandais s'est ensuite offert un doublé (28eme), alors que le Slovaque Radomir Heizer avait réduit l'écart au préalable (26eme). Après ce nouveau but de Rouhiainen, c'est Aurélien Dair qui a alourdi la note des visiteurs (35eme).Dans les dernières minutes (58eme), Nicolas Deschamps a parachevé la large victoire des Brûleurs de Loups dans leur antre. Avec désormais 27 victoires en 34 matchs cette saison et 84 points au compteur, Grenoble continue de caracoler en tête de la Ligue Magnus, avec 13 unités d'avance sur Angers, son dauphin, qui compte cependant une rencontre en moins.A domicile, les Boxers ont battu Briançon (4-3) et renouent donc avec le succès. Pour cela, les Girondins ont pu compter sur un doublé de Kevin Spinozzi (20eme et 35eme) et des buts de Julien Guillaume (42eme) et d'Alex Wideman (59eme). Lanterne rouge, les Diables rouges n'ont pas démérité mais ont encore une fois dû s'incliner, malgré notamment le doublé du Slovaque Samuel Zahradnik (20eme et 28eme).- Briançon : 4-3- Nice : 5-1