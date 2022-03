Hockey sur glace - Ligue Magnus : Grenoble fait le break, Angers égalise

Grenoble à deux victoires d'une nouvelle finale de Ligue Magnus ! Après avoir galéré dans le Match 1 des demi-finales contre Cergy-Pontoise, avec une victoire après prolongation, les Isérois ont cette fois déroulé contre les Franciliens, en l'emportant 7-2. Damien Fleury (5eme), Dylan Fabre (20eme, 25eme), Pierre Crinon (34eme), Kyle Hardy (36eme, 53eme) et Aurélien Dair (55eme) ont inscrit les buts des Brûleurs de Loups, alors que Steven Owre (15eme) avait ramené les Jokers à 1-1 et Charles Levesque (29eme) à 2-3. Le Match 3 se déroulera samedi dans le Val d'Oise.

Angers fait craquer Rouen

Si Grenoble a fait le break, le suspense reste de mise en revanche entre Angers et Rouen. Alors que les Normands avaient repris l'avantage de la glace en allant gagner 3-2 à Angers, les Ducs reviennent à 1-1 dans la série grâce à leur succès 4-1. Loïc Lamperier avait ouvert le score pour les Dragons dès la 12eme minute, mais Vincent Llorca a égalisé à la 14eme pour les Ducs. Et c'est finalement dans le dernier tiers qu'Angers a fait la différence, en marquant trois buts en dix minutes, par Zack Torquato (42eme), Philippe Halley (33eme) et Neil Manning (52eme). Dans cette série également, le Match 3 aura lieu samedi, mais cette fois c'est Rouen qui recevra.



LIGUE MAGNUS / PLAY-OFFS 2022

Du vendredi 11 mars au dimanche 17 avril



DEMI-FINALES

GRENOBLE (1) - CERGY-PONTOISE (4) : 2-0

Match 1 - Grenoble - Cergy-Pontoise : 2-1 ap

Match 2 - Grenoble - Cergy-Pontoise : 7-2

Match 3 le samedi 26 mars à Cergy-Pontoise (20h30)

Match 4 le dimanche 27 mars à Cergy-Pontoise (18h00)

Match 5 (si nécessaire) le mardi 29 mars à Grenoble (20h00)

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 1er avril à Cergy-Pontoise (20h30)

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 3 avril à Grenoble



ANGERS (2) - ROUEN (3) : 1-1

Match 1 - Angers - Rouen : 2-3

Match 2 - Angers - Rouen : 4-1

Match 3 le samedi 26 mars à Rouen (20h00)

Match 4 le dimanche 27 mars à Rouen (16h00)

Match 5 le mardi 29 mars à Angers (20h30)

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 1er avril à Rouen (20h00)

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 3 avril à Angers