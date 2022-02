Hockey sur glace - Ligue Magnus : Grenoble est tombé !

Après huit victoires de suite, Grenoble est tombé ! Les Brûleurs de Loups se sont inclinés aux tirs au but (4-3) sur la glace d'Anglet, avant-dernier, qui avait pourtant perdu ses quatre derniers matchs. Les Basques ont rapidement mené 2-0 grâce à Tadeas Jaros (7eme) et Nicolas Arrossamena (8eme), mais les Isérois sont revenus à 2-2 grâce à Adel Koudri (12eme) et Nicolas Deschamps (38eme). CJ Garcia a redonné l'avantage à Anglet à la 41eme et c'est finalement Sacha Treille qui a emmené les deux équipes en prolongation à 8'21 de la fin. Une prolongation lors de laquelle aucun but n'a été marqué, et lors de la séance de tirs au but, Grenoble n'est pas parvenu à marquer non plus, alors qu'Anglet a réussi deux tentatives, ce qui lui permet de décrocher cette victoire de prestige. Angers, troisième et déjà qualifié pour les play-offs, s'est de son côté imposé 2-1 à Mulhouse (10eme) grâce à Maurin Bouvet (8eme) et Teo Sarlieve (27eme), contre un but de Milan Jurik (37eme).

Triplé pour Naas et Kestila

Mais c'est et bien du côté d'Amiens et de Nice que se sont déroulés deux festivals de buts ce mercredi soir : 23 buts en deux rencontres ! Amiens, quatrième et qualifié pour les play-offs, s'est défait de la lanterne rouge Briançon sur le score de 8-2. Spencer Naas (11eme, 55eme, 60eme), Elgin Pearce (14eme, 44eme), Stanislav Lopachuk (19eme), Florian Sabatier (36eme) et Jesper Ohrvall (59eme) ont marqué les buts des Gothiques et Robin Colomban (34eme) et Charles Schmitt (50eme) ceux des Diables Rouges lors de ce match fou. Et que dire de Cergy-Pontoise, cinquième et également qualifié pour les play-offs, qui est allé gagner 7-6 à Nice (9eme) ! Les Jokers ont mené 4-1 puis 5-2 puis 7-4 pendant cette rencontre où Aku Kestila (9eme, 13eme, 20eme), Aurélien Dorey (20eme), Timothée Franck (21eme), Ryan Tait (46eme) et Pierre-Charles Hordelalay (51eme) ont marqué pour Cergy et Mikael Kuronen (17eme), Julius Valtonen (31eme), Emil Bagin (48eme), Jesse Pelamo (49eme), Boris Brincko (54eme) et Jakub Matai (57eme) pour les Aigles.



LIGUE MAGNUS

Mercredi 23 février 2022

Mulhouse - Angers : 1-2

Nice - Cergy-Pontoise : 6-7

Amiens - Briançon : 8-2

Anglet - Grenoble : 4-3 tab