Hockey sur glace - Ligue Magnus : Gap prend le meilleur sur Chamonix

Nice surpris à Mulhouse

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Mardi 8 février 2022

Gap s'est arraché. Ce mardi soir, dans le cadre de la Ligue Magnus de hockey masculin, le club, classé aujourd'hui à la sixième place du classement du championnat de France, a pris le meilleur sur la glace de Chamonix, actuel neuvième du classement (4-5). Une partie particulièrement serrée. La différence a été faite par les visiteurs dès la première période, avec trois premiers buts inscrits par l'attaquant français Dimitri Thillet, par l'attaquant letton Arturs Mickevics et par le gardien de but français Paul Joubert., avec deux premiers buts inscrits par les locaux, par l'intermédiaire de l'attaquant français Clément Masson et l'attaquant canadien Phil Marinaccio. Si la deuxième période n'a rien changé, la troisième et dernière a de nouveau été mouvementée. Deux ultimes buts inscrits par l'attaquant suédois Johan Lorraine et par l'attaquant français Julien Correia ont aggravé la marque.Toutefois, les visiteurs se sont fait peur jusqu'au bout, lorsque leurs adversaires d'un soir sont revenus à un petit but, grâce à un doublé de l'attaquant français Matthias Terrier. Mais cela n'a donc pas suffi. En revanche, cela s'est moins bien passé pour Nice. Ce mardi soir, dans le cadre de la Ligue Magnus de hockey masculin, le club, actuellement septième du classement, s'est incliné à Mulhouse, dixième (3-1). Les locaux n'ont que très peu été inquiétés.sur un but de l'attaquant français Remi Thomas. Finalement, tout s'est joué dans la troisième et dernière période. Les Mulhousiens se sont alors mis définitivement à l'abri, au niveau du tableau d'affichage, grâce à l'attaquant slovaque Milan Jurik et encore Loizeau. Enfin, dans la troisième et dernière rencontre de cette soirée, un duel de mal classés, Anglet a étrillé Briançon (6-0).Chamonix -: 4-5- Nice : 3-1- Briançon : 6-0