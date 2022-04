Hockey sur glace - Ligue Magnus (Finale) : Grenoble au bout du suspense

Grenoble n'est plus qu'à deux victoires d'un nouveau titre de champion de France de hockey sur glace ! Les Brûleurs de Loups, qui avaient remporté le Match 1 puis perdu le Match 2 à domicile, sont allés s'imposer chez les Ducs, pour désormais mener la finale 2-1. Au terme d'un Match 3 au suspense insoutenable, ils ont fini par l'emporter 5-4 aux tirs au but. Rien ne laissait pourtant présager un tel scénario au quart d'heure de jeu, quand Grenoble menait 3-0, après des buts signés Damien Fleury (7eme), Dylan Fabre (11eme) et Peter Valier (15eme). Mais les Angevins n'ont pas lâché, et ont réduit l'écart dès la 19eme minute, par Tommy Giroux. Un but synonyme de début de remontada, et les Ducs ont poursuivi sur leur lancée lors d'un deuxième tiers-temps incroyable, où ils ont marqué trois buts à leur tour, par Loïc Farnier (32eme), Maurin Bouvet (42eme) et Neil Manning (40eme).

Le Match 4 dès dimanche

Angers menait donc 4-3, mais Nicolas Deschamps a offert l'égalisation à Grenoble à quatorze minutes de la fin. Aucun but n'a été marqué ensuite, et il a donc fallu disputer une prolongation, mais cela n'a suffi non plus à faire évoluer le score. Pour la première fois dans cette finale 2022, c'est donc une séance de tirs au but qui a départagé les deux équipes. Une séance lors de laquelle Angers n'a réussi que trois tirs et Grenoble quatre. C'est donc une nouvelle victoire pour les Isérois, qui vont désormais devoir récupérer au plus vite (comme les Angevins, d'ailleurs), car le Match 4 aura lieu dès ce dimanche, toujours en Anjou. Et nul doute que les Brûleurs de Loups voudront l'emporter pour s'offrir une première balle de match à domicile mercredi.



LIGUE MAGNUS / PLAY-OFFS 2022

Du vendredi 11 mars au dimanche 17 avril



FINALE

GRENOBLE (1) - ANGERS (2) : 2-1

Match 1 - Grenoble - Angers : 5-2

Match 2 - Grenoble - Angers : 1-3

Match 3 - Angers - Grenoble : 4-5 (tab)

Match 4 le dimanche 10 avril à Angers (20h30)

Match 5 le mercredi 13 avril à Grenoble (20h30)

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 15 avril à Angers (20h30)

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 17 avril à Grenoble (16h00)