Hockey sur glace - Ligue Magnus (demies) : Grenoble en finale, Rouen prend l'avantage

Encore une finale pour Grenoble ! Les Brûleurs de Loups, vainqueurs de la saison régulière de Ligue Magnus, seront bien au rendez-vous de la finale, et viseront un huitième titre de champion de France, le premier depuis 2019. Les Isérois avaient l'occasion de conclure leur série à domicile contre Cergy-Pontoise et ils ne l'ont pas manquée, s'imposant 7-0 face aux Jokers. Joël Champagne (13eme), Sacha Treille (18eme, 34eme), Dylan Fabre (26eme), Damien Fleury (37eme), Aurélien Dair (48eme) et Peter Valier (54eme) ont été les buteurs de ce festival offensif grenoblois. Des Grenoblois qui vont pouvoir attendre tranquillement vendredi ou dimanche pour connaitre le nom de leur adversaire en finale.

Caron héros de Rouen

Dans l'autre demie, c'est désormais Rouen qui a l'avantage, grâce à sa victoire 4-3 après prolongation sur la glace d'Angers, pourtant mieux classé à l'issue de la saison régulière (2eme contre 3eme). Les Angevins ont pourtant mené 2-0 grâce à Vincent Llorca (19eme) et Nicolas Ritz (21eme), mais les Normands sont revenus à 2-2 en l'espace de deux minutes, grâce aux buts de David Gilbert (25eme) et Enzo Cantagallo (27eme). Zack Torquato a redonné l'avantage aux Ducs à quatorze minutes de la fin, mais c'était sans compter sur Joël Caron, qui a d'abord égalisé pour Rouen à 1'27 de la fin, avant d'offrir la victoire aux Dragons après 3'37 de prolongation. Le Match 6 aura lieu vendredi, mais la qualification est encore loin d'être acquise pour les Normands, qui ont déjà perdu à domicile le Match 3.



LIGUE MAGNUS / PLAY-OFFS 2022

Du vendredi 11 mars au dimanche 17 avril



DEMI-FINALES

GRENOBLE (1) - CERGY-PONTOISE (4) : 4-1 >>> GRENOBLE QUALIFIE

Match 1 - Grenoble - Cergy-Pontoise : 2-1 (ap)

Match 2 - Grenoble - Cergy-Pontoise : 7-2

Match 3 - Cergy-Pontoise - Grenoble : 4-2

Match 4 - Cergy-Pontoise - Grenoble : 2-5

Match 5 - Grenoble - Cergy-Pontoise : 7-0



ANGERS (2) - ROUEN (3) : 2-3

Match 1 - Angers - Rouen : 2-3

Match 2 - Angers - Rouen : 4-1

Match 3 - Rouen - Angers : 1-2

Match 4 - Rouen - Angers : 2-0

Match 5 - Angers - Rouen : 3-4 (ap)

Match 6 le vendredi 1er avril à Rouen (20h00)

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 3 avril à Angers