Hockey sur glace - Ligue Magnus (demi-finales) : Grenoble et Rouen prennent les devants

C'est le grand début des demi-finales des play-offs de la Ligue Magnus de hockey sur glace. Et dès le premier match, Grenoble s'est fait une belle frayeur, avant de finalement avoir le dernier mot au bout de la prolongation, face à Cergy-Pontoise (2-1). Ce sont les visiteurs qui avaient débloqué la situation, dès le début de la deuxième période, par l'intermédiaire de l'attaquant français Pierre-Charles Hordelalay, avant que l'attaquant français Damien Fleury n'égalise ensuite pour les locaux, au tout début de la troisième et dernière période. Dès lors, les deux formations sont donc allées dans cette fameuse prolongation et les Grenoblois s'en sont remis au défenseur Maxim Lamarche, auteur du but de la gagne.

Angers avait renversé la situation contre Rouen

Pour Rouen, en revanche, du côté d'Angers, il n'y a pas eu besoin des prolongations (2-3). Pourtant, ce fut malgré tout une partie particulièrement serrée. D'ailleurs, après l'ouverture du score du défenseur canadien Marc-Andre Dorion, en première période, les locaux ont ensuite renversé la situation, grâce à l'attaquant français Robin Gaborit puis à l'attaquant canadien Tommy Giroux. Finalement, dans la troisième et dernière période, Rouen a donc fini par avoir le dernier mot, grâce à l'attaquant canadien Kelsey Tessier puis à l'attaquant français Loïc Lamperier.



LIGUE MAGNUS / PLAY-OFFS 2022

Du vendredi 11 mars au dimanche 17 avril



DEMI-FINALES

GRENOBLE (1) - CERGY-PONTOISE (4) : 1-0

Match 1 - Grenoble - Cergy-Pontoise : 2-1 ap

Match 2 le jeudi 24 mars à Grenoble (20h00)

Match 3 le samedi 26 mars à Cergy-Pontoise (20h30)

Match 4 le dimanche 27 mars à Cergy-Pontoise (18h00)

Match 5 (si nécessaire) le mardi 29 mars à Grenoble (20h00)

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 1er avril à Cergy-Pontoise (20h30)

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 3 avril à Grenoble



ANGERS (2) - ROUEN (3) : 0-1

Match 1 - Angers - Rouen : 2-3

Match 2 le jeudi 24 mars à Angers (20h30)

Match 3 le samedi 26 mars à Rouen (20h00)

Match 4 le dimanche 27 mars à Rouen (16h00)

Match 5 (si nécessaire) le mardi 29 mars à Angers (20h30)

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 1er avril à Rouen (20h00)

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 3 avril à Angers