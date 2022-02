Hockey sur glace - Ligue Magnus : Angers repasse devant Rouen, Cergy-Pontoise distance Amiens

Cergy-Pontoise prend une option sur la 4eme place

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Dimanche 27 février 2022

Derrière Grenoble, la lutte fait rage pour la place de dauphin. En effet, alors que les Brûleurs de Loups sont assurés de terminer premier de la saison régulière, le duel entre Angers et Rouen va animer les dernières journées de Ligue Magnus.Ce dimanche, les locaux ont démarré fort et mené déjà de trois buts à la fin du premier tiers-temps, suite aux réalisations d'Antonin Manavian (9eme) et des Canadiens Zack Torquato (10eme) et Tommy Giroux (16eme). Si Sebastien Rohat a réduit l'écart pour les Rapaces (25eme), un doublé de Maurin Bouvet (41eme et 48eme) et un but de Robin Gaborit (49eme) ont permis à Angers de ne pas douter. Si Julien Correia (45eme) et Romain Gutierrez (60eme) ont également marqué pour les visiteurs,Le duel entre les deux équipes le 4 mars prochain en Normandie devrait être palpitant.Toujours dans la lutte pour les playoffs, si Cergy-Pontoise a d'ores et déjà validé son ticket pour la deuxième partie de saison, les Franciliens (4emes, 74 points) pourraient bien avoir l'avantage du terrain au 1er tour. En effet,Un doublé de Ryan Tait (29eme et 57eme) et des buts signés de Charles Levesque (18eme), Denny Kearney (29eme), Brayden Sherbinin (40eme) et Thomas Suire (45eme) ont fait le bonheur des locaux ce dimanche. En face, la réalisation du Canadien Louis Belisle (45eme) n'a pas pesé bien lourd pour les Boxers, toujours au 8eme rang au classement. Grâce à cette cinquième victoire de suite en Ligue Magnus, Cergy-Pontoise compte désormais trois points de plus qu'Amiens, à trois journées du terme de la saison régulière.- Bordeaux : 6-1- Gap : 6-3