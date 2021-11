Hockey sur glace - Ligue des Champions (Huitièmes de finale aller) : Rouen bat Salzbourg

⚡️FIN DU MATCH⚡️



Victoire exceptionnelle des Dragons dans ce match aller des 1/8e de finale de @championshockey dans une Île Lacroix en 🔥🔥🔥

L’exploit est possible avant ce match retour !!

Rouen 3️⃣ - 0️⃣ Salzbourg



🏒Vigners x2

🏒Gilbert#GoDragons 👊 pic.twitter.com/8b6PoSxxrS

Un match retour en Autriche

L'entame pouvait certainement difficilement être meilleure. Ce mercredi soir, à guichets fermés et devant un total de 3 279 supporters dans sa patinoire Nathalie Péchalat, à l'occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions de hockey sur glace,Si, à l'issue de la première période, les deux formations n'ont alors pas réussi à se départager, les Dragons sont enfin parvenus à ouvrir la marque, à l'occasion de la toute fin de la deuxième période, par l'intermédiaire de leur attaquant canadien David Gilbert.Puis, c'est donc ensuite dans la troisième et dernière période que les locaux ont alors pris définitivement le large, au niveau du tableau d'affichage, grâce à deux buts inscrits par le même homme, à savoir l'attaquant letton Rolands Vigners.dans la prestigieuse compétition. Pour cela, il faudra alors ainsi confirmer, à l'occasion du match comptant pour les huitièmes de finale retour et programmé le mercredi 24 novembre prochain, du côté de l'Autriche. Lors du mois de novembre 2018, Salzbourg avait alors éliminé Rouen, à ce même stade de la compétition.