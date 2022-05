Hockey sur glace : Les internationaux devront choisir entre club de KHL et sélection

La Finlande et la Suède ont décidé de prendre position. Alors que son homologue du tennis a récemment pris fait et cause pour la décision d’exclure les Russes et les Biélorusses du tournoi de Wimbledon, la Fédération Finlandaise de hockey sur glace a annoncé sa position concernant les internationaux qui évoluent actuellement dans le championnat KHL, centré sur la Russie et financé par le groupe gazier Gazprom. Alors que le pays va accueillir du 13 au 29 mai prochains le championnat du monde à Helsinki et Tampere, la Finlande n’entend pas aligner des joueurs liés à la Russie. « La position de la Fédération finlandaise de hockey est que les joueurs évoluant la saison prochaine en Russie ne pourront pas jouer pour l'équipe nationale », a-t-elle annoncé dans un communiqué. Une prise de position qui intervient alors que le Jokerit Helsinki a annoncé dès le mois de février dernier son retrait de la KHL en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La Suède prête à prendre la même décision

La Fédération Suédoise de hockey sur glace est sur la même longueur d’onde. Interrogé par l’agence de presse TT, le secrétaire général Johan Stark a assuré que l’institution allait « dans cette direction ». « Les joueurs qui choisiront de jouer en KHL la saison prochaine ne seront pas éligibles pour notre équipe nationale », a-t-il ajouté. Admettant que la fédération aurait « préféré qu'aucun Suédois ne joue en KHL », ce dernier met les internationaux suédois face à leurs responsabilités. « La décision d'y rester appartient aux joueurs eux-mêmes mais je sais qu'il n'est pas aussi facile que cela de partir comme cela », a-t-il conclu. La Fédération Suédoise doit officialiser sa position en la matière en fin de saison, lors d’une réunion de son Conseil. Alors que la Russie a été exclue de l’édition 2022 du championnat du monde et remplacée par l’équipede France, le pays a également perdu le droit d’organiser l’édition 2023 du tournoi, qui devait avoir lieu à Omsk et Novosibirsk.